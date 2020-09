Peugeot 3008 restylé : la gamme, les prix

Dévoilé début septembre, le 3008 restylé fait déjà connaître ses prix. Au menu : six moteurs, dont deux hybrides, et six finitions.

La version restylée du 3008 arrivera dans les concessions à la fin de l’automne. Mais la grille des prix est déjà connue. Du côté des motorisations, rien ne bouge. Le 3008 avait déjà mis à jour son offre thermique et les hybrides rechargeables sont arrivées sur les routes début 2020.

En ce qui concerne le plug-in, on a un 225 ch en traction et un 300 ch quatre roues motrices (un deuxième bloc électrique entraîne les roues arrière). Côté thermique, on a des essences de 130 et 180 ch, et des diesels de 130 et 180 ch. A chaque fois, le 180 ch a en série la boîte automatique 8 rapports. Celle-ci est en option sur le 130 ch.

Si rien n’a changé pour les moteurs, tout a changé pour les finitions ! Le 3008 adopte la nouvelle structure de gamme de Peugeot avec trois niveaux de finition principaux : Active, Allure et GT. Ces trois ont ensuite un dérivé mieux doté Pack. La finition de base Access est abandonnée. Conséquence : le ticket d’entrée du 3008 est en hausse et passe au-dessus de la barre des 30.000 €.

L’Active est déjà bien doté avec : jantes 17 pouces, alerte de franchissement de ligne, aide au stationnement arrière, reconnaissance des panneaux, régulateur de vitesse, climatisation automatique bizone, instrumentation numérique, écran tactile 8 pouces… L’Active Pack ajoute l’aide au stationnement avant, la caméra de recul et la fonction Mirror Screen.

En Allure, on a : jantes 19 pouces, surveillance des angles morts, surveillance attention du conducteur, feux de route automatiques, écran tactile 10 pouces. L’Allure Pack ajoute l’accès/démarrage mains libres, l’éclairage d’ambiance ou la mise en tablette du siège passager.

La GT soigne son look, avec toit peint en noir et feux full LED. On a aussi la conduite semi-autonome de niveau 2. La GT Pack gagne le système hi-fi Focal, le hayon électrique mains libres, les jantes 19 pouces et les sièges avant électriques, chauffants, massants.