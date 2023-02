Peugeot 205 : elle fête ses 40 ans

La Peugeot 205 fêtes aujourd’hui ses 40 ans. En effet, elle fut lancée le 24 février 1983 et à cette époque personne n’était capable d’imaginer que le sacré numéro allait marquer autant les Français. Pour ses 40 ans, Abcmoteur revient sur l’histoire de la Peugeot 205.

Salvatrice

La Peugeot 205 est bien née pour le constructeur au lion. Il fallait une voiture compacte pour succéder à la 104 mais surtout une voiture capable de redresser la barre. À cette époque Peugeot est dans une situation financière très délicate suite au rachat de Chrysler Europe, il fallait rapidement des liquidités. Elle va aider Peugeot à sortir de ce contexte délicat et la 205 sera une voiture à l’important succès puisqu’elle a été écoulée à 5 278 050 exemplaires entre 1983 et le 31 décembre 1998 date de la fin de la production. Un succès planétaire car si elle s’est bien vendue en Europe, elle s’est aussi bien écoulée en Amérique du Sud. Elle fut pour Peugeot la voiture la plus produite jusqu’à ce que sa remplaçante, la 206, surpasse ce record.

Un design Peugeot

À cette époque la marque au lion travaillait beaucoup avec le carrossier Pininfarina mais pour la Peugeot 205 c’est un peu différent. Effectivement, ce n’est pas l’équipe italienne qui a gagné le concours interne permettant de déterminer le style du modèle. C’est l’équipe maison dirigée par Gérard Welter qui remporte le premier prix et qui va donner le style final de la 205. Aujourd’hui on imagine mal comment la 205 pourrait être mieux dessinée. Pininfarina va se consoler en dessinant la version cabriolet de la 205 tandis que l’habitacle a été dessiné par un futur grand nom de l’automobile, encore jeune à cette époque, il s’agit de Paul Bracq qui faisait partie de l’équipe de designers Peugeot.

Des motorisations pour tous

Ce qui a fait le succès de la 205 est certainement sa grande offre de motorisation qui lui a permis de s’adapter à tous les besoins. L’entrée de gamme a débuté avec un moteur de 45 chevaux tandis que les versions les plus puissantes atteignaient les 200 chevaux sous le capot de la 205 Turbo 16 qui disons-le, n’a pas grand-chose en commun avec la 205 classique. Et comment parler des 205 sans parler des versions qui ont fait rêver toute une génération. Il s’agit bien évidemment des 205 GTI qui ont débuté avec un moteur XU5J 1,6 litre 6 soupapes de 105 chevaux puis 125 chevaux avec le kit PTS (Peugeot Talbot Sport). En 1986 la GTI 1.6 est remplacée par la GTI 1.6 qui développe 130 chevaux. En 1993, les versions sportives sont arrêtées et on compte une production de 298 345 GTI en Europe. Une production importante mais qui ne l’empêche pas d’avoir un avenir certain en collection tant elle a marqué les esprits.

La 205 c’est aussi l’arrivée de motorisations diesels sur des petites voitures. Avec le moteur XUD7 de 1,8 litre carburant au diesel, elle est la première petite voiture française à avoir des performances comparables à ses équivalents essence mais avec des consommations moindres. De plus la 205 était proposée en boîte automatique, un choix rare du côté des consommateurs à cette époque. Il est facile de reconnaître une 205 Automatic puisque le capot était bombé pour gagner l’espace nécessaire.

Un palmarès en sport auto

À l’époque Peugeot a eu la bonne idée de lancer la 205 en sport automobile et notamment en rallye. Tout le monde se souvient encore de la Peugeot 205 T16 qui a été engagée en catégorie Groupe B du championnat du monde des rallyes au côté d’autres stars comme L’Audi Quattro S1, la Lancia Delta S4 ou encore la Ford RS200. Dès 1984 la 205 remporte son premier rallye en Finlande, terre d’un certain Ari Vatanen. En 1985, elle est championne du monde des rallyes avec Timo Salonen et une seconde fois en 1986 avec Juha Kankkunen.

Le rallye c’est bien mais Peugeot a décidé de lancer la 205 T16 en rallye-raid après l’arrêt du Groupe B. Elle remporte donc en 1987 et 1988 le mythique Paris-Dakar.

Aujourd’hui la 205 représente une voiture emblématique pour Peugeot, elle a contribué à la réputation du constructeur que ce soit par ses performances son palmarès mais sa fiabilité ferroviaire. Elle est celle de qui découle toute une lignée, celle des 206, 207 et 208 et pour l’instant seule la 206 a réussi à l’égaler.