Péages : qu’est ce qui change sur le réseau Vinci ce 1er février ?

Dès la fin de l’année dernière, l’exploitant des autoroutes françaises a annoncé que les tarifs aux péages allaient augmenter de 4,75%. Cependant Vinci Autoroutes souhaite convaincre les utilisateurs que des efforts sont faits en bloquant le prix de certains trajets courts. Tout ce qu’il faut savoir avec Abcmoteur.

Un blocage des tarifs pour les trajets courts

Vinci Autoroutes annonce que les tarifs de 70% des trajets de moins de 30km ne vont pas augmenter, ils vont donc éviter la hausse de 4,75%. L’objectif est de faire un geste pour les personnes qui utilisent l’autoroute pour aller travailler. De plus, Vinci Autoroutes annoncent qu’environ 50% des trajets de moins de 50km ne vont pas subir la hausse du 1er février. Les contournements de 35 des plus grandes agglomérations françaises sont aussi concernés par cette exonération.

Une hausse des tarifs de 4,75%

En revanche si vous utilisez l’autoroute pour des trajets plus longs, vous allez ressentir une hausse des tarifs. En effet, elle est prévue de 4,75% et entre en vigueur dès le 1er février. Si cette hausse fait râler, on peut s’estimer heureux car elle est le produit d’un consensus entre l’Etat et Vinci Autoroutes. Ce dernier aurait souhaité une augmentation de 8%.