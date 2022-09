Pagani Utopia : la voiture revée ?

Pagani est un constructeur encore jeune. En deux décennies la marque italienne a produit deux modèles, la Zonda et la Huyara. Toutefois, en ce mois de septembre 2022 Pagani présente son troisième modèle, l’Utopia.

Six ans d’études stylistiques

Pagani annonce avoir travaillé 6 ans sur le dessin de cette Pagani Utopia. 6 ans de recherche pour moderniser les codes de Pagani qui restent bien présents. On y retrouve les emblématiques échappements en 4 sorties centrales, les ailes arrière surélevées et l’arrière en queue qui est inspiré de la Huyara. Un becquet joint les deux ailes arrière. La partie la plus clivante est certainement les deux toits vitrés.

Habitacle luxueux

Chez Pagani, l’habitacle est aussi saisissant que l’extérieur. On y retrouve du cuir, de l’aluminium et du carbone. Aucun élément en plastique n’est apparent.

Pagani a jugé bon de garder un habitacle classique dans son architecture, on ne trouve pas d’écran central sur la planche de bord de cette Utopia. On y trouve à la place des manomètres. Un combiné d’instruments numériques se trouve derrière le volant avec un écran qui permet de gérer la plupart des fonctions du véhicule.

Enfin, la pièce saisissante de cet habitacle est le levier de boîte de vitesses manuelle à 7 rapports. Le mécanisme apparent est sublime et pousse le futur acheteur à choisir cette transmission plutôt que la boîte automatique.

V12

Pagani garde le V12 6,0 litres biturbo d’origine AMG. Cette mécanique des plus nobles permet d’annoncer une puissance de 864 chevaux pour un couple impressionnant de 1100 Nm. Mis en relation avec son poids de 1280 kg, le rapport poids puissance est très bon. Il devrait permettre à l’Utopia des performances de premier plan. En l’attente de ces chiffres officiels d’accélération et de vitesse de pointe, nous pouvons nous centrer sur son châssis qui reçoit une suspension connectée à un faux châssis qui laisse entrevoir une double triangulation en aluminium forgé. Les freins ont 6 pistons à l’avant et 4 pistons à l’arrière tandis que les jantes sont de 21 pouces et 22 pouces à l’arrière.

Une fiche technique alléchante qui demande un tarif de 2,17 millions d’euros avant d’en devenir propriétaire.