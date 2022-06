Pagani Huayra Codalunga : 7 millions d’euros pour quelques centimètres

Pagani est un constructeur d’hypercar super exclusive qui ne lance que peu de voitures. Son unique modèle, la Huayra est en vente depuis maintenant 10 ans. Afin de faire vivre le modèle, la marque lance ponctuellement des éditions spéciales. Voici la dernière en date, la Codalunga, qui rallonge la Huayra.

Plus longue

Ce qui saute aux yeux sur cette Pagani Huayra Codalunga est son profil. Ce dernier est allongé car la voiture reçoit un capot moteur plus long de 360mm. Ce qui permet de justifier l’appellation « Codalunga » qui signifie longue queue.

Cette Pagani un peu plus longue est le fruit de l’imagination des designers de la marque et de clients ayant des rêves particuliers. L’inspiration vient selon Horacio Pagani des voitures courant au Mans dans les années 60 avec des lignes épurées sans superflu. Ainsi Pagani a préféré en enlever plutôt que d’en ajouter pour faire comme si cette voiture « avait été caressée et modelée par le vent ».

Poids contenu

Afin de satisfaire cette demande osée, c’est le département Grandi Complicazioni qui s’est chargé de réaliser les 5 exemplaires. Pour y arriver, les ingénieurs ont allongé le porte-à-faux arrière. Malgré cet excédant de matière la voiture garde un poids contenu de 1 280 kg notamment grâce à un échappement en titane de 4,4 kg qui devrait flatter les oreilles des passagers. La mécanique reste celle connue sur la Huayra, le V12 6.0 litres biturbo d’origine AMG développant 840 chevaux et 1100 Nm de couple.

Vous en voulez une et vous avez les 7 millions d’euros demandés pour cette Pagani Huayra Codalunga ? C’est trop tard car les 5 exemplaires ont trouvé des acheteurs.