Opel, Nissan et Toyota changent de logo

Ces trois marques font évoluer leur identité visuelle à l’occasion du lancement d’une nouveauté importante, les Mokka 2, Ariya et Yaris 4.

Changer de logo, c’est déjà rare. Et voir plusieurs grandes marques automobiles le faire en même temps, ce serait impensable. Et pourtant, en quelques semaines, plusieurs constructeurs de renom ont revu leur emblème, d’abord Opel, puis Nissan et enfin Toyota. Premier point commun entre les trois : la refonte intervient au moment d’un lancement important. Pour Toyota, c’est la Yaris 4, pour Nissan le SUV électrique Ariya et pour Opel le deuxième Mokka.

Autre point commun : il est question d’une évolution et pas d’une révolution ! D’ailleurs du côté de Toyota, la transformation concerne le logo utilisé pour la communication. Il n’y aura ainsi pas de changement sur les véhicules. La modification n’est toutefois pas anodine puisque le japonais revoit son identité officielle, celle qui est notamment visible dans les publicités ou sur le site internet. C’est donc la signature de la marque. La forme du logo est la même, mais il est désormais en 2D, autrement dit à plat, et abandonne carrément le monogramme Toyota écrit en lettres rouges. Le logo se suffit à lui même !

Chez Opel, on avait déjà adopté un logo de communication en 2D. Le changement concerne donc ici le logo apposé sur le véhicule. On retrouve bien sûr l’éclair dans un cercle. Mais l’éclair est simplifié tandis que le cercle est affiné et sa découpe sur l’extérieur est plus nette. De plus, les lettres d’Opel passent du haut au bas. Une évolution qui s’accorde avec le design plus anguleux du Mokka et symbolise selon Opel la précision à l’allemande.

C’est du côté de Nissan que ça bouge le plus. La transformation est complète, avec nouveau logo pour la communication et nouveau logo sur les voitures. Celui de la com’ suit la même tendance que pour les autres : il a un look à plat et est simplifié. Il l’est d’ailleurs à l’extrême car il ne reste plus que les lettres de Nissan et deux éléments de contour au-dessus et en-dessous, qui ne se relient pas. Pour les voitures, il y aura toujours le cercle complet et le fond du monogramme, mais dans une variante épurée. Surtout, ce logo est inauguré par le SUV électrique Ariya, et sur ce modèle, la forme de base (celle du logo de la com) est lumineuse.