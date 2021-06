Grosse mise à jour pour le SUV compact d’Opel ! Le Grandland adopte le nouveau visage de la marque et modernise sa planche de bord.

Il y a un an, la deuxième génération du Mokka a inauguré le nouveau design d’Opel, avec la calandre Vizor. Celle-ci est rapidement déployée dans la gamme. Après le Crossland, c’est au tour du Grandland d’y avoir le droit. Notez au passage que, comme son petit frère, le SUV compact abandonne le X à la fin de son nom à l’occasion de son restylage.

Le Grandland a donc le visage « Vizor« , une calandre noire qui forme un bloc continu avec les optiques, le tout étant cerclé de chrome. Ou presque, car les designers ont dû ruser aux extrémités : pour ne pas changer les ailes, l’ancienne pointe des phares est encore là, cachée tant bien que mal ! Le bouclier est inédit, avec des formes qui renforcent l’impression de largeur. A l’arrière, il y a un nouveau monogramme : Grandland est écrit en grandes lettres au centre du hayon. Le modèle prend une apparence plus chic avec des bas de caisse et des passages de roue désormais peints couleur carrosserie.

Le plein de grands écrans

Une fois n’est pas coutume, la transformation est aussi importante à l’intérieur. Opel fait progresser la présentation du Grandland avec l’intégration du Pure Panel. Celui-ci associe un écran de 12 pouces pour l’instrumentation numérique et un écran de 10 pouces pour l’info-divertissement. Sur ce point, le modèle est enfin au niveau de ses principaux rivaux ! De chaque côté de la planche de bord, les aérateurs ont été redessinés, avec un épais décor couleur alu.

L’équipement monte en gamme. Le Grandland reçoit des optiques LED de type Matrix : 84 LED dans chaque phare font évoluer en permanence le faisceau lumineux, afin de rester en feux de route sans éblouir les autres usagers. Le SUV gagne aussi une vision nocturne, avec une portée de 100 mètres. Les versions à boîte auto pourront avoir une conduite semi-autonome sur autoroute.

Sous le capot, il n’y aura rien de neuf. Le Grandland existe déjà avec deux moteurs hybrides rechargeables, de 225 et 300 ch, le plus puissant ayant quatre roues motrices. L’offre thermique classique devrait être resserrée autour d’un essence et d’un diesel, de 130 ch chacun. Les commandes seront ouvertes dans quelques semaines, les livraisons commenceront à l’automne.