Opel dévoile un tout nouveau Mokka électrique

Tout change pour le Mokka ! Le SUV inaugure le nouveau design d’Opel et change de plate-forme. Il est lancé avec sa version électrique.

Le Mokka X avait prématurément disparu du catalogue Opel. Mais c’était pour mieux revenir, entièrement renouvelé… et sans le X dans le nom. Tout a changé, de la base technique au design. Le Mokka numéro 2 a en effet le privilège d’inaugurer le nouveau design d’Opel, avec notamment le visage nommé Vizor. La calandre et les phares forment un seul ensemble, cerclé de chrome, placé en hauteur bien droit face à la route.

Le design du Mokka se fait plus anguleux, comme le prouvent les découpes dans le bouclier ou la forme des feux. De profil, on remarque la baguette de chrome qui passe au dessus du vitrage, partant du capot et allant jusqu’au coffre. Elle fait ainsi la séparation pour le bicolore. Sur le hayon, on voit une nouvelle manière d’inscrire le nom du véhicule, en grandes lettres placées au centre. Le logo Opel est aussi rafraîchi. Changement important : la longueur perd 12,5 centimètres. Le Mokka redescend à 4,15 mètres. Mais l’habitabilité doit être préservée, car l’empattement ne bouge pas. Le Mokka se replace sur le segment des modèles urbains.

Le changement esthétique est aussi présent à bord. Le Mokka inaugure la nouvelle présentation intérieure d’Opel, avec le Pure Panel : l’instrumentation et l’écran central ne font qu’un. L’instrumentation numérique a un écran de 12 pouces. Pour l’écran central, orienté vers le conducteur, c’est jusqu’à 10 pouces. Voilà qui donne enfin une présentation moderne chez Opel. Bon point : les commandes de clim restent physiques.

Le Mokka est dans un premier temps annoncé avec sa version 100 % électrique. La plate-forme et la fiche technique sont les mêmes que sur les Corsa ou 208. On a donc un moteur qui développe jusqu’à 100 kW, soit 136 ch. Si la vitesse maxi est limitée à 150 km/h, les accélérations s’annoncent vigoureuses grâce à un couple maxi de 260 Nm disponible instantanément. En mode de conduite « Normal », Opel annonce une autonomie WLTP de 322 km.

Les commandes de la version électrique seront ouvertes à la fin de l’été. Mais les livraisons commenceront début 2021. Des blocs thermiques seront annoncés d’ici là. Côté équipements, il sera possible d’avoir des phares LED de type Matrix ou un régulateur de vitesse adaptatif.