Opel Corsa 40ème anniversaire : une édition hommage

Lancée en 1982, cela fait 40 ans que l’Opel Corsa est née. L’occasion pour le groupe Stellantis, actuel propriétaire de la marque allemande de lancer une édition hommage célébrant la première génération de la citadine.

Livrée unique

Afin de célébrer cet anniversaire dignement, Opel fourni une livrée spécifique à la Corsa 40ème anniversaire. Elle sera donc peinte en Rouge Rekord avec un toit noir. Cette union de couleurs se retrouve aussi sur le logo Opel présent sur le hayon. Enfin pour sublimer cet habillage spécifique, la Corsa F est chaussée de jantes noires de 17 pouces en alliage avec des inserts gris mat.

Habitacle hommage

Afin de rendre hommage à la Corsa A, l’habitacle de sa descente s’habille d’un tissu tartan rappelant celui de sa devancière. Un habitacle vintage qui peut être porté par le propriétaire puisqu’Opel offre des chaussettes dans le même tissu. Un cadeau atypique qui permet de s’affilier entièrement à sa voiture.

Si on ne sait pas encore exactement quelles motorisations seront disponibles avec cette finition anniversaire, Opel fait savoir que seulement 240 exemplaires seront réservés pour le marché français. De plus, ces exemplaires seront identifiables avec une plaque numérotée dans l’habitacle. À l’heure actuelle seul la présence de cette finition sur la déclinaison électrique Corsa-e est confirmé. Enfin prix et date de sortie seront communiqués ultérieurement.