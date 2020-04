Nouvelle Toyota Yaris hybride : la gamme, les prix

La quatrième génération de la Yaris commence sa carrière en hybride. Le prix de base est donc élevé pour une citadine, mais plus bas que celui de la Clio E-Tech.

Dévoilée en octobre 2019, la toute nouvelle Yaris doit rejoindre les concessions à la fin du printemps. Toyota espère tenir ce calendrier, malgré la mise à l’arrêt de sa production dans l’usine de Valenciennes. En attendant, le véhicule peut être réservé et configuré sur le site de la firme.

La Yaris quatrième du nom commence sa carrière avec sa motorisation hybride. Rien de surprenant, Toyota s’attend à ce qu’elle représente une très large majorité des ventes, environ 80 % ! L’auto reçoit un nouvel ensemble technique, avec un inédit trois cylindres 1.5 litre et un bloc électrique qui développent ensemble 116 ch, soit 16 ch de plus que l’ancien modèle. L’auto garde une transmission de type variation en continu.

La gamme commence avec la finition France, clin d’oeil à la production hexagonale, argument de vente très important d’ailleurs et qui le sera encore plus pour contrer les attaques de la nouvelle Clio hybride. Le prix de départ est de 20.950 €, contre 22.600 € pour la Clio. Si la présentation est assez basique, avec roues de 15 pouces à enjoliveurs, cette Yaris de base met l’accent sur les équipements de sécurité avec en série le régulateur de vitesse adaptatif, ce qui est inédit à ce niveau de gamme, le freinage d’urgence automatique, les feux de route automatiques, l’aide au maintien dans la voie, le détecteur de fatigue. Il y a aussi la climatisation automatique, la radio sur écran tactile 7 pouces et l’accès mains libres !

A 22.450 €, la finition Design soigne le look, comme son nom l’indique ! Elle reçoit des jantes de 16 pouces et surtout les belles signatures LED à l’avant et à l’arrière. Elle gagne aussi la caméra de recul. Ensuite, on a au même prix les finitions hautes Iconic et Collection, à 24.950 €, avec en série jantes 17 pouces, affichage tête-haute et surveillance des angles morts. La particularité de la Collection est la silhouette bicolore, avec une partie supérieure peinte en noir. L’Iconic a la sellerie cuir et les sièges avant chauffants.