Nouvelle Seat Leon : la gamme, les prix

La quatrième génération de la Leon commence sa carrière avec cinq moteurs, dont un à hybridation légère, et quatre finitions.

Si au moment où l’on écrit ces lignes, les concessions sont fermées, rien n’empêche de songer à l’achat de sa prochaine voiture une fois la confinement terminé. Il y aura d’ailleurs un festival de lancements après la crise, de nombreux modèles devant rejoindre les concessions au cours du printemps. Parmi eux, la Seat Leon de quatrième génération.

Seat vient d’ailleurs de dévoiler la gamme et les tarifs de l’auto. Côté moteurs, il y a déjà un bon choix. Pour l’essence, on trouve en entrée de gamme le trois cylindres 1.0 TSI de 110 ch avec boîte manuelle 6 rapports. Il y a ensuite le quatre cylindres 1.5 TSI de 150 ch, toujours en manuelle 6 rapports. Ce bloc existe également avec une micro-hybridation à alterno-démarreur, associée à la boîte double embrayage DSG 7 rapports. La Leon propose encore du diesel, avec le 2.0 TDi décliné en 115 et 150 ch. Le premier est en boîte manuelle 6, le second en DSG 7. L’hybride rechargeable annoncé à la présentation sera lancé en juin.

Côté équipements, la finition de base Référence est déjà bien dotée. On a en série : freinage d’urgence avec détection des piétons et cyclistes, aide au maintien dans la voie, banquette rabattable 2/3-1/3, rétros extérieurs électriques et chauffants, phares Eco LED, antibrouillards LED, jantes 16 pouces, climatisation, quatre vitres électriques, radio Bluetooth sur écran tactile 8,25 pouces, régulateur de vitesse…

Le niveau Style ajoute : aide au stationnement arrière, instrumentation numérique 10,25 pouces, connectivité Apple Car Play et Android Auto, phares full LED, allumage automatique des phares et essuie-glaces… Avec le niveau chic Xcellence One, on a en plus : aide au stationnement avant, Park Assist, navigation sur écran 10 pouces avec commandes vocales, accès/démarrage mains libres, jantes 17 pouces… Enfin, la FR One soigne son look, avec des jantes 18 pouces et un kit carrosserie spécifique.

Les prix

Essence 1.0 TSI 110 ch BVM6 > Référence : 21.370 €, Style : 23.870 €.

Essence 1.5 TSI 150 ch BVM6 > Xcellence One : 27.500 €, FR One : 30.040 €

Essence 1.5 eTSI 150 ch DSG7 > Xcellence One : 29.500 €, FR One : 31.540 €.

Diesel 2.0 TDI 115 ch BVM6 > Référence : 24.870 €, Style : 27.370 €.

Diesel 2.0 TDI 150 ch DSG7 > Style : 30.620 €, Xcellence One : 32.250 €, FR One : 34.790 €.