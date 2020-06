Nouvelle prime à la casse : comment en profiter ?

Une prime à la casse plus généreuse a été mise en place pour accélérer la reprise du marché automobile. Montants et conditions, voici ce qu’il faut savoir.

Pour booster la reprise de l’activité dans les showrooms, le gouvernement a choisi la méthode de la carotte. De nouvelles aides à l’achat ont été mises en place le 1er juin afin d’inciter les Français à retourner au plus vite dans les concessions, une manière d’aider la filière automobile, très fortement secouée par la crise du Covid-19. Outre un bonus plus généreux, l’Etat a lancé une prime à la casse exceptionnelle.

Elle est exceptionnelle, car une règle très importante est à connaître : elle est limitée aux 200.000 premières demandes. Et cela pourrait partir plus vite que prévu, d’ici la fin juillet ! Il est donc temps de réfléchir à votre achat si vous voulez en profiter.

La première grande nouveauté de cette prime de relance est que l’on peut mettre à la casse un véhicule Crit’Air 3. Cela correspond aux voitures à moteur essence d’avant 2006 et aux voitures à moteur diesel d’avant 2011. 2011, ce n’est pas si vieux ! A noter que ce critère est désormais le même quel que soit le niveau de revenu. Précision à connaître : le véhicule à mettre à la casse doit vous appartenir depuis un an au moins.

Ensuite, l’autre grand changement concerne les tranches de revenu fiscal de référence par part (RFR/P). Le gouvernement a fait simple : il n’y a plus que deux cas de figure. C’est en-dessous ou au-dessus de 18.000 €. Bon point : l’ancienne distinction se faisait avant à 13.490 €. Un plus grand nombre de ménage peut donc profiter des aides maximales. Attention : le véhicule acheté neuf ou occasion doit coûter moins de 60.000 € (prix d’achat avec remise et le coût éventuel de la batterie).

Avec un revenu fiscal de référence par part jusqu’à 18.000 €

5.000 € de prime pour l’achat d’un véhicule électrique (0 à 20 g/km de CO2).

5.000 € de prime pour l’achat d’un véhicule hybride rechargeable de 21 à 50 g/km de CO2 avec une autonomie électrique d’au moins 50 km en ville (norme WLTP).

3.000 € de prime pour l’achat d’un véhicule hybride rechargeable de 21 à 50 g/km de CO2 sans autonomie électrique suffisante.

3.000 € de prime pour l’achat d’un véhicule Crit’Air 1 (pas de contrainte de date) ou Crit’Air 2 mis en service après le 1er septembre 2019, avec rejets de CO2 jusqu’à 109 g/km en NEDC corrélé et 137 g/km en WLTP.

Avec un revenu fiscal de référence par part au-dessus de 18.000 €

2.500 € de prime pour l’achat d’un véhicule électrique (0 à 20 g/km de CO2).

2.500 € de prime pour l’achat d’un véhicule hybride rechargeable de 21 à 50 g/km de CO2 avec une autonomie électrique d’au moins 50 km en ville (norme WLTP).

1.500 € de prime pour l’achat d’un véhicule hybride rechargeable de 21 à 50 g/km de CO2 sans autonomie électrique suffisante.

Rien pour le reste !