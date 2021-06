Nouvelle Peugeot 308 : voici le break SW

La 308 est de nouveau déclinée en break. Cette variante SW tente d’associer volume de chargement généreux et silhouette dynamique.

Face aux SUV, le break fait de la résistance ! En France, sa part de marché se maintient autour de 4 %, ce qui est désormais mieux que les monospaces. Si chez nous ce type de carrosserie a surtout la côte auprès des entreprises, les particuliers l’apprécient encore dans certains pays européens, notamment l’Allemagne. De quoi pousser Peugeot à conserver cette offre pour la 308, même si le Lion a un temps hésité.

Pour séduire les deux types de clientèles, les particuliers et les pros, Peugeot a dû trouver l’équilibre entre volume de chargement et style. Un mix qui semble réussi, car la silhouette se fait plus dynamique que celle de l’ancienne génération. Pourtant, avec 4,64 mètres, la longueur est en hausse de 28 centimètres par rapport à la nouvelle berline ! 5,5 centimètres sont ajoutés à l’empattement, ce qui donne plus de 20 centimètres supplémentaires pour le porte-à-faux arrière. Les designers ont su éviter l’effet sac à dos grâce à plusieurs astuces esthétiques : des feux qui débordent dans les ailes, des épaules bien marquées, une troisième vitre latérale réduite.

Plus de 600 litres de coffre

Si les feux sont ceux de la berline, ils ne sont plus reliés par un bandeau noir. Il y a en revanche en dessous de la lunette un original becquet, sous lequel est glissé le nouveau logo de Peugeot. Englobant la plaque d’immatriculation, le hayon descend assez bas pour dégager une bonne ouverture.

Sur les versions thermiques, le volume du coffre peut atteindre 608 litres. Le plancher a deux positions. En série, il y a une banquette 40/20/40. Celle-ci se replie depuis le coffre grâce à des tirettes. Une fois que c’est fait, on peut charger des objets jusqu’à 1,85 mètre de longueur. Le volume maxi est de 1.634 litres. Le hayon profite d’une fonction ouverture mains libres. Bon point, sur la version hybride rechargeable, le coffre est encore généreux, avec 548 litres.

Deux moteurs hybrides

Grâce à l’empattement allongé, les passagers arrière gagnent de l’espace aux jambes. On fera attention à la garde au toit, car le véhicule a perdu deux centimètres en hauteur, ne mesurant que 1,44 mètre. Pas de surprise au niveau du tableau de bord, repris à la berline. On a une instrumentation numérique 10 pouces et un écran tactile central de 10 pouces aussi. Sur les versions hautes, il y a en dessous une rangée de raccourcis tactiles personnalisable.

La gamme de motorisations est la même que celle de la berline. En essence, on a les PureTech de 110 et 130 ch. En diesel, il ne reste qu’un moteur BlueHDi de 130 ch. Les deux 130 ch proposent en option la boîte automatique EAT 8 rapports. Deux variantes hybrides rechargeables sont annoncées, avec 180 ou 225 ch, couplées à une batterie de 12,4 kWh, pour une autonomie électrique de près de 60 km.

La nouvelle 308 SW arrivera dans les concessions d’ici début 2022.