Opel a levé le voile sur la sixième génération de l’Astra, désormais basée sur une plate-forme PSA. La compacte change radicalement de look, aussi bien dehors que dedans.

Alors qu’elle fête ses 30 ans, l’Astra prend un nouveau départ. Cette sixième génération est la première conçue sous l’ère PSA/Stellantis, la première qui n’est donc plus liée à General Motors. Conséquence logique : tout change, sauf le nom ! L’Astra reprend à son compte la plate-forme française EMP2 et devient une cousine technique de la Peugeot 308.

Mais la base a beau être partagée, l’Astra a une apparence bien distincte. Elle va ainsi jouer une partition plus classique que celle de la Lionne. Plus classique, mais pas fade non plus. En adoptant le nouveau look d’Opel, inauguré par le Mokka 2, cette Astra a de la personnalité. Avec ses ailes marquées, l’auto est ainsi bien campée sur ses roues. La custode inclinée apporte du dynamisme. A l’avant, on retrouve la nouvelle calandre Vizor, un masque noir dans la continuité des optiques. Cette Astra ose la silhouette bicolore, avec un toit et des montants de pare-brise peints en noir.

A l’intérieur, c’est la révolution. La présentation fait un sacré bond en avant. Plus moderne, plus qualitative, la planche de bord adopte le Pure Panel, un ensemble associant deux écrans (tous les deux jusqu’à 10 pouces). Cet élément cache aussi l’aérateur du côté gauche. Le nombre de boutons est réduit, avec une rangée de touches de raccourcis sous l’écran central. On note la présence d’un volant inédit, enfin ! L’Astra mesure 4,37 mètres, un grand gabarit dans la catégorie. L’empattement ne gagne que quelques millimètres. Opel annonce un volume de coffre de 422 litres.

Deux hybrides rechargeables

Cette refonte complète est bien sûr l’occasion de mettre à jour l’équipement. Cette Astra 6 pourra ainsi avoir une conduite semi-autonome de niveau 2, avec l’action combinée du régulateur de vitesse adaptatif et du maintien dans la voie. Il y aura aussi selon les versions l’alerte de circulation arrière, la vision 360°, la surveillance des angles morts longue portée ou encore l’affichage tête-haute.

L’autre grande évolution de cette génération, c’est qu’elle est électrifiée. Deux versions hybrides rechargeables existeront, avec 180 et 225 ch. Comme la 308, l’autonomie électrique sera d’environ 60 km. Des blocs thermiques classiques seront encore au menu, en essence et en diesel, mais avec des puissances de 110 à 130 ch seulement ! Cette nouvelle Astra sera disponible à la commande cet automne. Les livraisons commenceront début 2022.