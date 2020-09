Nouvelle Citroën C4 : la gamme, les prix

Citroën ouvre les carnets de commandes de la nouvelle C4. Au menu : cinq moteurs thermiques de 100 à 155 ch et une version électrique 136 ch.

Citroën est de retour sur le segment des compactes avec une toute nouvelle C4. L’auto rejoindra les concessions à la fin de l’automne, mais les carnets de commandes viennent d’être ouverts. Toutes les motorisations promises sont disponibles, y compris l’électrique ë-C4 de 136 ch. Pour l’essence, on a les PureTech de 100, 130 et 155 ch. Ce dernier a en série la boîte automatique 8 rapports, qui est en option sur le 130 ch. La C4 reste fidèle au diesel, avec même deux blocs de 110 et 130 ch. Le 130 ch a en série l’automatique.

Côté gamme, cinq finitions sont au programme. La Live de base a en série : freinage automatique d’urgence, reconnaissance des panneaux, aide au maintien dans la voie, régulateur de vitesse, climatisation, allumage automatique des feux, rétros électriques et dégivrants et radio. Avec la Feel, on a la clim auto bizone, l’aide au stationnement arrière, l’écran tactile 10 pouces, le capteur de pluie, les phares LED. En Feel Pack, on gagne : affichage tête haute, caméra de recul, navigation, jantes 18 pouces. La Shine a l’accès/démarrage mains libres, l’aide au stationnement avant, les feux de route automatiques et le régulateur adaptatif. Enfin le haut de gamme Shine Pack a en série les sièges avant chauffants et la conduite semi-autonome.

Les prix

Essence

PureTech 100 ch BVM 6 > Live : 20 900 €, Feel : 23 400 €.

PureTech 130 ch BVM 6* > Feel : 24 900 €, Feel Pack : 26 400 €, Shine : 27 300 €. Boîte auto EAT8 : + 2.000 €.

PureTech 155 ch EAT 8 > Shine : 30 550 €, Shine Pack : 31 750 €.

Diesel

BlueHDi 110 ch BVM 6 > Live : 23 200 €, Feel : 25 700 €, Feel Pack : 27 200 €, Shine : 28 100 €.

BlueHDi 130 ch EAT 8 > Feel : 28 700 €, Feel Pack : 30 200 €, Shine : 31 100 €, Shine Pack : 32 300 €.

Électrique ë-C4

136 ch > Feel : 35 600 €, Feel Pack : 36 700 €, Shine : 37 600 €, Shine Pack : 38 800 €.