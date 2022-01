Nouvelle Audi A8 60 TFSI e: La limousine disponible !

Après avoir présenté deux versions, une TDI et la S8 de son A8 restylée, Audi lance la version hybride rechargeable de sa berline statutaire, l’A8 60 TFSI e.

462 chevaux, c’est ce qu’il faut pour déplacer avec dynamisme ce vaisseau amiral, une batterie de 14,4kWh lui confère jusqu’à 58km d’autonomie en 100% électrique à condition de rester sous 135km/h. L’ensemble moteur thermique et électrique confère à cette A8 TFSI e 700nm de couple. Elle est capable d’atteindre les 250km/h (certainement limitée par une bride) et d’effectuer le 0 à 100km/h en 4,9 secondes.

D’un point de vue stylistique, sa calandre Singleframe est élargie, elle est dotée de chrome inserts « winglets ». Cette A8 dispose d’une nouvelle signature lumineuse OLED de série à l’avant et à l’arrière.

En ce qui concerne les équipements, elle est dotée de nouveaux feux Matrix LED qui utilisent la technologie DMD (Digital Micromirror Device). Celle-ci utilise environ 1,3 million de micromiroirs qui décomposent la lumière d’une LED en de minuscules pixels permettant d’adapter de manière optimale l’éclairage à la situation. À l’arrière, les places les plus intéressantes dans ce genre de véhicules disposent maintenant d’un nouvel écran 10,1 pouces permettant de visionner des contenus d’infos et divertissements en full HD, l’accoudoir reçoit une nouvelle tablette fixe de 5,7 pouces qui permet de gérer les fonctions téléphone et infotainment.

Cette nouvelle A8 60 TFSI e hybride rechargeable est disponible à partir de 116 500€ pour la version Berline et 123 100€ pour la version Limousine. Cette version devrait représenter l’essentiel des ventes d’A8 dans l’hexagone en raison de son avantage fiscal puisqu’elle se voit grâce à son autonomie de plus de 50km exemptée du malus au poids et celui au CO2.