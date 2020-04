La nouvelle A3 se fait la malle ! Cette deuxième carrosserie de la compacte d’Audi séduiront les quelques clients qui trouvent l’A4 trop grande.

Cette semaine aurait dû commencer le Salon de Pékin. Evidemment, l’événement a été annulé, en raison de la pandémie de Covid-19. Ou plutôt décalé, avec de nouvelles dates à l’automne. Audi avait prévu d’y dévoiler la nouvelle A3 Berline… et pour lui pas de report. La marque aux anneaux a suivi son calendrier et a officialisé ce jour la voiture.

Cette carrosserie est d’ailleurs taillée pour le marché chinois. Elle est aussi pensée pour les Etats-Unis. Ces deux gros marchés comptent encore de nombreux fans de compactes à coffre. Les clients de ce type de véhicule se font en revanche rares chez nous, mais cela ne va pas empêcher Audi de vendre cette A3 trois volumes en France. Les prises de commandes commenceront d’ailleurs dans quelques jours, avec des livraisons dès l’été.

La berline mesure 4,50 mètres de longueur. C’est 16 centimètres de plus que la Sportback, dévoilée début mars. C’est aussi 4 centimètres de plus que l’ancien modèle. Sans surprise, le look est très proche de celui de la Sportback, avec une partie avant identique, où l’on retrouve une calandre abaissée et des phares acérés. Même à l’arrière, on a les mêmes feux. Les changements sont forcément la chute du toit, le vitrage latéral, pointu comme sur les grandes berlines de la marque, et l’implantation de la lunette.

150 ch pour commencer

La planche de bord est aussi connue. Elle a des formes très anguleuses et assume un côté désorganisé, qui lui donne un aspect sportif. Il y a au centre un écran tactile 10,1 pouces. En série, l’instrumentation intègre un écran 10,25 pouces. Avec l’option Virtual Cockpit, c’est 12,3 pouces, avec l’affichage en grand de la carte du GPS, ce qui fait toujours son effet. Audi annonce que le volume de coffre ne bouge pas, à 425 litres… ce qui n’est pas terrible.

Au lancement, il y aura trois blocs. En diesel, on aura le 2.0 TDI de 150 ch avec boîte s tronic 7 rapports. En essence, il y aura le 1.5 TFSI de 150 ch avec boîte manuelle 6 rapports. Ce bloc sera aussi proposé avec une micro hybridation 48 volts et la boîte s tronic 7. Audi ajoutera après un 1.0 TFSI 110 ch et un 2.0 TDI 116 ch.