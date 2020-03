Nouvelle Audi A3 Sportback (2020) : la gamme, les prix

La quatrième génération de l’A3 Sportback commence sa carrière avec trois moteurs et quatre finitions. Le prix de départ est pour l’instant fixé à 29.200 €.

La nouvelle A3 s’est faite attendre, mais au moins, le processus de commercialisation sera rapide ! Dans la foulée de la présentation de l’auto, début mars, Audi a ouvert les carnets de commandes en France. Les livraisons devraient commencer en mai, lors de l’arrivée de la voiture dans les concessions.

L’offre mécanique de lancement est simplifiée. La nouvelle A3 se contente pour l’instant d’un bloc essence, le 1.5 TFSI de 150 ch avec boîte manuelle 6 rapports. Il s’agit de la version « simple » de ce moteur, la nouvelle variante à petite hybridation (alterno-démarreur) arrivera dans la foulée. Côté diesel, le 2.0 TDI est pour l’instant proposé en 116 ch et 150 ch. Le premier a une boîte manuelle 6 rapports, le second une boîte double embrayage s tronic 7 rapports. La gamme intégrera ensuite un petit essence et l’hybride rechargeable.

Côté équipements, on a une bonne surprise. La finition de base est bien dotée, évitant la tradition Audi des grosses pingreries. On a ainsi d’office : le freinage d’urgence automatique, l’alerte de sortie de voie, le régulateur de vitesse, les jantes 16 pouces, les phares LED, le détecteur de pluie et luminosité, l’instrumentation numérique 10,25 pouces, la radio Bluetooth, la climatisation, les rétros électriques et dégivrants, la banquette 40/60…

Le niveau Design ajoute les jantes 17 pouces, la caméra de recul, l’aide aux créneaux ou encore les connectivités smartphone. La Design Luxe a en plus une banquette 40/20.40, la navigation et le Virtual Cockpit, sans oublier des éléments de style plus soignés. La S line a un kit carrosserie spécifique et des jantes 18 pouces.

Les prix

Essence 35 TFSI 150 ch BVM 6 > A3 : 29.200 €, Design : 32.350 €, S line : 37.000 €, Design Luxe : 37.900 €.

Diesel 30 TDI 116 ch BVM 6 > A3 : 29.200 €, Design : 32.350 €, S line : 37.000 €, Design Luxe : 37.900 €.

Diesel 35 TDI 150 ch s tronic 7 > A3 : 34.050 €, Design : 37.200 €, S line : 41.850 €, Design Luxe : 42.750 €.