Nouveau Nissan Qashqai : la gamme, les prix

La gamme du nouveau Qashqai ne comprend que deux moteurs essence. Il y a en revanche de nombreuses finitions.

Présenté en février, le nouveau Qashqai vient de dévoiler l’intégralité de sa gamme. Cette troisième génération, qui est donc dès à présent disponible à la commande, sera livrée à partir de cet été.

Pour le lancement, le plus célèbre des crossovers propose deux moteurs essence 1.3. Les puissances sont de 140 et 158 ch. Le 158 ch est couplé d’office à une boîte automatique de type CVT. En supplément, il propose la transmission intégrale. Ces deux blocs profitent d’une micro-hybridation. Avec ce système, l’énergie dégagée lors des phases de décélération est stockée dans une petite batterie lithium-ion. Elle est restituée pour augmenter le couple lors des accélérations et prolonger la coupure du moteur lors des arrêts. Cela permet à moindres frais de gagner quelques grammes de CO2. Toutefois, avec des rejets de CO2 qui démarrent à 142 g/km, le Qashqai n’évite pas le malus. Il n’y aura pas de diesel sur cette génération. La « vraie » version hybride ePower sera lancée en 2022.

Côté gamme, on a en modèle d’accès la Visia. Celle-ci a en série le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons et cyclistes, le freinage d’urgence en marche arrière, l’alerte anti-collision avant/arrière, l’aide au maintien dans la voie, la surveillance des angles morts, les phares et feux LED, le régulateur de vitesse, l’accès sans clé, les radars de recul et la climatisation manuelle.

L’Acenta ajoute l’écran tactile 8 pouces avec connectivité Apple Car Play et Android Auto, la caméra de recul, la clim auto bizone, le détecteur de pluie et les jantes 17 pouces. La N-Connecta gagne l’instrumentation numérique 12,3 pouces, la navigation sur écran tactile 9 pouces, les services connectés, la vision 360° et les jantes 18 pouces.

Ensuite, il y a la Tekna avec l’affichage tête-haute, les phares Matrix LED, le hayon électrique ouverture mains libres et l’assistant à la conduite semi-autonome ProPilot. La Tekna+ joue la carte du luxe avec sellerie cuir, sièges avant chauffants et massants, système audio Bose et toit en verre panoramique.

Il y a une version pour les pros, la Business Edition. Elle est basée sur l’Acenta avec en plus la peinture métallisée, la roue de secours, les services connectés, le chargeur à induction et l’Apple Car Play sans fil.

Les prix

1.3 140 ch > Visia : 28.990 €, Acenta : 31.490 €, Business : 31.790 €, N-Connecta : 33.490 €, Tekna : 35.790 €.

1.3 158 ch X-Tronic > Acenta : 34.590 €, Business : 34.890 €, N-Connecta : 36.590 €, Tekna : 38.890 €, Tekna+ : 41.890 €.

1.3 158 ch X-Tronic 4×4 > N-Connecta : 38.490 €, Tekna : 40.790 €, Tekna+ : 43.790 €.