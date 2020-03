Nouveau Mercedes GLA : la gamme, les prix

Le GLA, le plus petit SUV de Mercedes, fait peau neuve. Il commence sa carrière avec quatre moteurs et deux finitions haut de gamme, d’où un prix de départ costaud : 41.900 €.

Dévoilée en décembre, la seconde génération du GLA va rejoindre les concessions d’ici la fin du printemps… et la fin du confinement. Pour ceux qui sont intéressés par le modèle, Mercedes a dévoilé la grille des prix et mis en ligne le configurateur. Pour rappel, le GLA a changé en profondeur, avec notamment une silhouette plus haute afin d’améliorer l’habitabilité.

Quatre moteurs sont disponibles au lancement, avec une répartition égale essence/diesel. Pour le sans-plomb, on a le 1.3 de 163 ch et le 2.0 de 224 ch. La boîte double embrayage DCT est de série, avec sept rapports pour le premier, huit pour le second. Le plus musclé a aussi d’office la transmission intégrale 4MATIC. Côté diesel, le 2.0 est décliné en 150 et 190 ch, avec en série la DCT à 8 rapports. Là-aussi, la 4MATIC est présente sur le plus puissant.

Le GLA commence sa carrière avec ses finitions haut de gamme. Ce qui donne donc un tarif d’accès haut perché, 41.900 €, mais aussi une finition de base (pour l’instant donc) Progressive Line très bien équipée. Celle-ci a en série : freinage d’urgence actif, assistant de franchissement de ligne actif, lecture des panneaux de vitesse, détection de somnolence, capteur de pluie et de luminosité, phares full LED, aide aux créneaux, climatisation bizone, banquette 40/20/40, hayon électrique, système de navigation avec commandes vocales MBUX, jantes 18 pouces…Pour 1.500 € de plus, l’AMG Line se distingue par un kit carrosserie et une présentation intérieure plus sportive.

Les prix

Essence – GLA 200 163 ch 7G-DCT > Progressive Line : 41 900 €, AMG Line : 43 400 €.

Essence – GLA 250 224 ch 4MATIC 8G-DCT > AMG Line : 51 000 €

Diesel – GLA 200d 150 ch 8G-DCT > Progressive Line : 42 800 €, AMG Line : 44 300 €

Diesel – GLA 220d 190 ch 4MATIC 8GG-DCT > AMG Line : 51 000 €