Le GLA change d’allure, avec 10 cm de plus en hauteur, et devient plus familial. Quitte à faire doublon avec le Classe B.

La première génération du plus petit des SUV de Mercedes était avant tout une Classe A surélevée. Malgré ses 4,42 mètres de longueur, il n’était pas vraiment taillé pour un usage familial, avec une mauvaise habitabilité. La marque a entendu les critiques et a revu sa copie. La seconde génération est promise plus spacieuse et plus pratique. Mais ce choix nous étonne tout de même, puisque pour les familles, la marque a déjà le Classe B et surtout le nouveau GLB !

Des gènes de monospace

Le nouveau GLA se distingue quand même de ce dernier par sa longueur, qui est de 4,41 mètres contre 4,63 mètres pour le GLB. Le GLA a même perdu 14 mm en longueur. En revanche, il gagne 10 cm en hauteur, et ça change toute son allure. D’ailleurs, on a vraiment l’impression d’avoir maintenant un Classe B surélevé ! Dans l’opération, le monospace semble perdant, d’autant que le GLA peut aussi faire un peu attention à sa modularité avec une banquette coulissante sur 14 cm (en option).

Pour en revenir au design, outre la hauteur qui change l’aspect, on note aussi l’arrivée d’une troisième vitre latérale, qui allonge visuellement le véhicule, et la lunette est moins inclinée. Pour le reste, on est dans la continuité des dernières productions avec une calandre plus basse et verticalisée et des feux affinés qui débordent sur le hayon.

Déjà un AMG

A l’intérieur, on a encore la planche de bord de la Classe A, seule la coiffe supérieure étant différente. On retrouve donc les aérateurs en turbine et sur les versions hautes les deux écrans de 10,25 pouces en enfilade. A l’arrière, on sera donc mieux logé avec jusqu’à 11 cm de plus en espace aux jambes. Mais la garde au toit diminue légèrement. Surprenant ! Cela s’explique par un pavillon qui reste incliné et par une hauteur d’assise relevée. Le coffre progresse de 14 litres à 435 litres.

Le lancement se fera avec deux moteurs essence seulement. Plutôt étonnant, Mercedes ne détaille en effet que le modèle GLA 200 de 163 ch et le 35 AMG de 306 ch. Mais la gamme sera très vite étoffée avec des diesels puis un hybride rechargeable. Le modèle fait bien sûr le plein d’aides à la conduite et d’équipements dernier cri : phares de type Matrix, régulateur de vitesse adaptatif qui s’aide de la navigation, système multimédia à commandes vocales évoluées, alerte de véhicule en approche au moment de descendre du véhicule…

Le GLA 2 arrivera dans les concessions au printemps 2020.