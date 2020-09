Le SUV compact de Hyundai change tout et avance de beaux atouts pour se faire remarquer sur un segment désormais surpeuplé.

16 ans après l’apparition du premier modèle, voici déjà le quatrième Tucson. Chez Hyundai, les autos ont un cycle de vie court ! Le renouvellement de ce véhicule est très important pour le coréen, car c’est son SUV le plus vendu au monde. Cela n’empêche pas la prise de risque à en juger par le design original du nouveau venu !

C’est le premier SUV qui adopte le nouveau design de Hyundai, nommé Sensuous Sportiness. L’allure est plus musclée, avec de nombreuses arêtes saillantes, notamment sur les flancs. La grande originalité se trouve à l’avant : la calandre et les optiques supérieures forment une continuité parfaite. La grille intègre ainsi habilement les feux de jour LED. On se croirait face à un concept-car. Les projecteurs principaux sont en partie basse, comme c’est le cas sur les autres SUV de Hyundai. La silhouette est dynamisée par la lunette inclinée. A l’arrière, il y a un bandeaux lumineux et deux crocs de chaque côté.

Si l’extérieur est exubérant, l’intérieur se fait épuré. La partie haute est volontairement dégagée. L’instrumentation numérique est ainsi dépourvue de casquette et l’écran tactile (jusqu’à 10,25 pouces) est intégré dans une console centrale au dessin minimaliste. Ses contours se prolongent jusqu’aux portes et cachent bien les aérateurs. Ce nouveau Tucson s’allonge de deux centimètres, à 4,50 mètres. L’empattement gagne un centimètre. La banquette est inclinable. Le volume du coffre progresse, passant de 513 litres à un maximum de 541 litres (modèles essences).

Basé sur une nouvelle plate-forme, ce Tucson met à jour sa technologie, avec un freinage automatique d’urgence dans les intersections, un régulateur de vitesse adaptatif qui s’aide des données du GPS ou une alerte de redémarrage (si le véhicule devant vous avance). Fin du fin, sur les versions hybrides, on peut faire sortir le véhicule d’une place de parking sans être à bord, grâce à une télécommande.

Une des grandes nouveautés de cette génération est en effet l’hybridation. Le modèle sera d’abord proposé en hybride simple traction de 230 ch puis en hybride rechargeable 4×4 de 260 ch. Il y aura aussi un essence de 150 ch et un diesel de 136 ch, tous les deux équipés d’une micro-hybridation. Ce nouveau Tucson est attendu dans les concessions en novembre.