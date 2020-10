Nouveau Hyundai Tucson : la gamme, les prix

Dévoilé il y a moins d’un mois, le tout nouveau Tucson est déjà disponible à la commande… et déjà remisé dans les concessions !

Hyundai ne perd pas de temps. Le coréen a dévoilé son nouveau Tucson mi-septembre et l’arrivée dans les concessions est prévue pour novembre. Et si vous êtes intéressé par cette quatrième génération au look osé, sachez qu’il est déjà possible de passer commande.

Côté moteurs, l’offre de départ comprend déjà de l’essence, du diesel et de l’hybride. Grande nouveauté technique, le Tucson est en effet disponible avec une motorisation hybride simple, qui combine un 1.6 essence et un bloc électrique pour une puissance maximale de 230 ch. En essence simple, on a un 1.6 T-GDi micro-hybride de 150 ch. Il peut avoir en option la boîte double embrayage DCT à 7 rapports. Pour le diesel, c’est le 1.6 CDRi micro-hybride de 136 ch, avec DCT-7 d’office. Le diesel est le seul moteur proposé avec la transmission intégrale.

Trois finitions composent la gamme. Bon point : la version d’accès Intuitive est déjà très bien dotée. Il y a : aide au stationnement arrière, caméra de recul, allumage automatique des feux, capteur de pluie, freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et cyclistes, aide active au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux de signalisation, détection de fatigue du conducteur, feux de route automatiques, climatisation automatique bizone, instrumentation numérique, écran tactile 8 pouces ou encore jantes 17 pouces.

La Creative ajoute l’aide au stationnement avant, l’alerte de circulation transversale à l’arrière, les phares LED avec la belle calandre qui intègre les feux de jour, le chargeur des téléphones par induction, les sièges avant chauffants, la navigation sur écran tactile 10,25 pouces avec les services connectés et les commandes vocales, l’accès/démarrage mains libres, la surveillance des angles morts et les jantes 18 pouces.

Le haut de gamme Executive ajoute la vision 360°, la conduite semi-autonome sur autoroute, la climatisation arrière, le hayon mains libres, le régulateur de vitesse adaptatif, la sellerie cuir, les sièges arrière chauffants, les sièges avant électriques et ventilés, le volant chauffant ou encore le toit ouvrant panoramique. Sans oublier sur le modèle hybride la possibilité de commander son véhicule depuis l’extérieur pour le faire sortir d’une place d’une parking étriquée !

A noter que Hyundai propose déjà des promotions ! Il y a pour le lancement une remise de 2.000 € et une aide à la reprise de 1.500 €.

Les prix

Essence

1.6 T-GDi 150 ch > Intuitive : 29.900 €, Creative : 33.800 €.

1.6 T-GDi 150 ch DCT-7 > Creative : 35.500 €, Executive : 41.500 €.

Diesel

1.6 CRDI 136 ch DCT-7 > Creative : 37.800 €, Executive : 43.800 €.

1.6 CRDI 136 ch DCT-7 4×4 > Creative : 39.800 €, Executive : 45.800 €.

Hybride

Hybrid 230 ch > Intuitive : 34.100 €, Creative : 38.000 €, Executive : 44.000 €.