Véhicule tout-terrain, le 4×4 est un véritable compagnon de route. Il peut vous emmener où vous le souhaitez et s’adapter à toutes les situations. Le SUV s’impose comme un véhicule conquérant qui ne cesse de séduire les aventuriers. Toutefois, son prix est élevé, notamment pour les modèles neufs. Il est donc préférable de se tourner vers le marché de l’occasion pour acheter son premier 4×4.

De bonnes raisons d’acheter un 4×4 d’occasion

Le 4×4 est un véhicule pratique qui s’adapte à toutes les situations. Néanmoins, il est assez onéreux, surtout en neuf. Par contre, vous ferez des économies considérables grâce à un 4×4 d’occasion auprès de professionnels. Cela vous permettra également de minimiser les risques, car le vendeur garantit le bon état du véhicule. Il est possible de trouver un 4×4 dont l’état est pratiquement neuf, avec zéro kilomètre au compteur. L’achat d’un véhicule d’occasion vous permet aussi d’économiser sur les frais d’assurance. En effet, la souscription à une assurance tous risques est requise pour un véhicule neuf alors que cela ne l’est pas avec une voiture d’occasion.

Comment choisir son 4×4 d’occasion ?

Il est essentiel de savoir évaluer certains critères pour bien choisir son 4×4 d’occasion. À part le prix, pour éviter les regrets, il convient de se poser les bonnes questions. Tout d’abord, vous devez commencer par définir le type de SUV que vous souhaitez : classique, petit, compact ou de luxe. Même si les véhicules de ces catégories sont plus ou moins adaptés au hors-piste, à vous de voir si vous souhaitez acquérir un 4×4 diesel ou fonctionnant à l’essence, de sport ou de pur loisir, polyvalent et confortable. Ce choix aura une influence considérable sur le prix de la carte grise !

Que faut-il vérifier lors d’un achat de 4×4 d’occasion ?

Il est important de procéder à une vérification minutieuse lors d’un achat de véhicule d’occasion. Cela vous permettra d’éviter les mauvaises surprises ou pire, les arnaques. La première chose que vous devez faire est de vérifier l’état de la carrosserie et de l’habitacle, ainsi que le compteur kilométrique. Pour proposer un SUV d’occasion avec 0 kilomètre, les vendeurs piochent dans les stocks d’invendus ou dans les véhicules d’exposition : c’est un bon moyen d’acheter du quasiment neuf à un prix d’occasion !

Pensez également à examiner l’état du moteur et du filtre à air si vous achetez à un particulier. Si vous n’y connaissez rien, essayez de venir avec un ami qui s’y connaît. N’oubliez pas de vérifier le bon fonctionnement du chauffage, de la climatisation, du verrouillage centralisé et des feux. Pour être sûr du bon état du véhicule, il faut également tester la boîte de vitesses lorsque celui-ci est à l’arrêt. Toutes les positions doivent passer sans difficulté. Il est également essentiel de tester le bon fonctionnement du système de freinage et de la boîte de transfert permettant au véhicule de passer de deux à quatre roues motrices. Dans le cas où le 4×4 choisi est doté d’un blocage arrière, n’oubliez pas de le tester. Il est crucial de faire un essai sur route vous-même : si le vendeur refuse ou veut conduire à votre place, passez votre chemin !

L’achat d’un premier SUV d’occasion est un projet à ne pas prendre à la légère. En plus du prix, de nombreux critères doivent être pris en compte dans le choix du véhicule : le type, l’état du véhicule et sa motorisation. Pour s’assurer de la fiabilité du véhicule, le mieux est de l’acheter auprès de professionnels confirmés. Cela vous évitera les arnaques, le gaspillage de temps et d’argent.