Nissan Juke électrique : un SUV urbain au design extrême inspiré d’un concept-car

Nissan s’apprête à enrichir son offre électrique avec une nouvelle génération de Juke, déjà dévoilée sous forme d’aperçu mais dont la commercialisation n’interviendra pas avant 2027. Ce futur SUV urbain abandonne progressivement son positionnement actuel pour s’inscrire dans une nouvelle ère, reposant sur une plateforme partagée avec la dernière génération de Leaf.

Un style encore plus affirmé pour le SUV urbain

Depuis son lancement, le Nissan Juke s’est toujours démarqué par une identité visuelle hors normes. La première génération avait marqué les esprits en Europe grâce à son audace stylistique et son succès commercial, tandis que la seconde itération s’est montrée plus sage et moins impactante sur le plan des ventes.

Pour relancer l’intérêt autour de ce modèle clé du segment B-SUV, Nissan choisit une approche radicalement expressive. Le futur Juke électrique adopte en effet un langage stylistique très proche d’un concept-car, inspiré notamment de l’étude Hyper Punk. L’ensemble donne une impression de véhicule sculpté, presque futuriste, où les surfaces lisses sont quasiment absentes au profit d’arêtes marquées et de volumes tendus.

Les éléments de design renforcent cette impression : passages de roues très graphiques, poignées de portes avant intégrées dans la carrosserie et celles des portes arrière dissimulées dans les montants, ou encore un toit contrasté qui accentue la silhouette dynamique du véhicule. Nissan n’a pas encore communiqué ses dimensions exactes, mais ce nouveau Juke devrait légèrement grandir par rapport au modèle actuel, long de 4,21 mètres.

Une base technique partagée avec la nouvelle Leaf

Sous sa carrosserie entièrement repensée, ce Juke nouvelle génération reposera sur l’architecture CMF-EV, déjà utilisée par la nouvelle Nissan Leaf ainsi que par le SUV Ariya, mais aussi par plusieurs modèles électriques issus de l’alliance Renault.

Cette base technique ouvre la voie à plusieurs configurations de batteries. Le Juke pourrait ainsi hériter du pack de 52 kWh déjà connu sur la Leaf, parfaitement adapté à un usage urbain et périurbain. Une version dotée de la batterie de 75 kWh semble moins probable afin d’éviter toute concurrence interne avec la compacte électrique du constructeur.

Côté motorisation, le SUV devrait adopter un bloc électrique placé sur le train avant, avec une puissance estimée comprise entre 180 et 210 chevaux selon les versions envisagées.

La production de ce nouveau modèle est attendue au Royaume-Uni, dans l’usine de Sunderland, aux côtés de la future Leaf, confirmant ainsi le rôle central de ce site dans la stratégie électrique de Nissan en Europe.