Nissan GT-R : (im)mortelle

Alors que l’année 2022 fut une année de deuil pour la Nissan GT-R en Europe en raison de nouvelles normes sonores trop restrictives, elle continue sa très longue carrière au Japon. En effet lancée en 2007, elle n’a cessé d’évoluer sous le signe de la philosophie kaizen. La dernière évolution est toute récente puisqu’elle a été présentée cette nuit au Salon de Tokyo. Tout ce qu’il faut savoir sur les nouvelles GT-R T-Spec et Nismo Special est à découvrir sur Abcmoteur.

Un restylage

Cette nouvelle version de la Nissan GT-R adopte un restylage. Ce dernier la rapproche à nouveau du style de son lancement avec une calandre plus droite. L’effet de style sur la calandre supérieure du bouclier introduit en 2016 est maintenant abandonné au profit d’un dessin plus simple.

Nissan GT-R Premium édition T-Spec

La nouvelle Nissan GT-R Premium édition T-Spec conserve l’essentiel de la GT-R, son moteur VR38 qui est un V6 3,8 litres biturbo développant dans cette version 570 chevaux et 637 Nm de couple, la transmission intégrale ainsi que la boîte de vitesses à double embrayage sont toujours de la partie. Les véritables modifications sont apportées sur le châssis de cette Nissan GT-R Premium édition T-Spec qui adopte un freinage carbone céramique et un nouveau réglage de suspension conçu pour lui conférer plus de douceur.

Côté style, cette version est présentée dans la séduisante teinte Millenium Jade (relancée en 2022) et avec des jantes Rays (de fabrication japonaise) en aluminium forgé. Les jupes latérales sont sculptées et le diffuseur imposant accueille 4 grosses sorties d’échappement en titane bleui.

Nissan GT-R Nismo spécial édition

La seconde version présentée au Tokyo Auto Salon est la Nissan GT-R Nismo spécial édition. Cette version plus radicale tire 600 chevaux et 652 Nm de couple du V6 3,8 litres biturbo. Ce n’est pas tout, elle adopte un capot moteur en carbone avec des prises d’air NACA, un aileron en col-de-cygne mais aussi un nouveau différentiel à glissement limité sur le train avant et un réglage de suspension offrant plus d’amplitude. On remarque aussi des sièges baquets Recaro avec une coque carbone

Concrètement Nissan annonce que cette version sera la plus performante jamais vue d’une Nissan GT-R. Un bel adieu au modèle ? Pas si sûr car les Japonais et Nissan sont attachés à la GT-R qui est une véritable icône de l’automobile dans l’archipel. Ces versions 2024 seront disponibles sur le marché japonais dès ce printemps pour la Nissan GT-R Premium édition T-Spec et dès cet été Nissan GT-R Nismo spécial édition. De notre côté, on espère voir la GT-R vivre encore longtemps, une carrière de 16 ans est déjà remarquable lorsque l’on compare la concurrence qui a eu le temps se renouveler 2 à 3 fois.

Néanmoins, bien que ces versions soient très désirables, il n’y aura pas de commercialisation en Europe. La Nissan GT-R ne satisfait plus les réglementations sonores du Vieux-Continent. Comme pour les Nissan Skyline GT-R, il faudra se rendre au Japon pour apprécier ces nouvelles versions de la Nissan GT-R.