Mitsubishi Outlander PHEV 2024 : voici ce que l’on sait déjà

Mitsubishi annonce le renouvellement de sa gamme avec le Outlander qui va suivre les nouveaux ASX et Colt. Au programme est toujours prévue une version hybride rechargeable dont voici les détails.

Une transmission dérivée du rallye

Selon les mots de Mitsubishi, son SUV Hybride Outlander PHEV va recevoir une transmission dérivée du rallye. Le système Super-All Wheel Control pourra compter sur 2 moteurs, un moteur thermique et un moteur électrique pour en faire une 4 roues motrices. Une transmission intégrale qui ne devrait pas lui donner la traction exceptionnelle d’une Mitsubishi Lancer Evolution mais elle devrait être assez convaincante pour l’usage d’un SUV.

Un style plus affirmé

Avec cette nouvelle génération de Outlander PHEV qui arrive en 2024, c’est un style plus affirmé qui se prépare. En effet, il prévoit d’avoir une face avant nommée Dynamic Shield. La calandre est très imposante et donne de la prestance à l’Outlander. Lorsqu’on l’observe de profil. On s’aperçoit qu’il obtient un style plutôt imposant grâce à une ligne de toit droite et des proportions généreuses.

Pour l’instant Mitsubishi ne communique pas de detaille de la fiche technique ni le prix de cette nouvelle génération. Pour en savoir plus, il faut rester connecter cette année.