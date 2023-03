Mini Clubman Final Edition : une série limitée à seulement 1969 exemplaires

Mini a eu très tôt l’idée de faire un petit break pour rendre ses véhicules plus pratiques. En effet, le volume de coffre du Clubman est depuis 1969 impressionnant permettant d’utiliser sa Mini pour plus d’usages. Afin de fêter la fin de vie de l’actuelle génération, Mini présente une série spéciale de Clubman nommée Final Edition.

Des éléments de design spécifiques

Cette Mini Clubman Final Edition se distingue des autres finitions par des éléments de design contrastants Shimmer Copper notamment sur la calandre et sur les jantes de 18 pouces Final Edition Spoke. La carrosserie peut être peinte en Nanuq White, Enigmatic Black et Melting Silver.

Le profil allongé du Clubman est souligné par 4 lignes cuivrées qui courent sur le profil du Clubman, on le retrouve aussi sur le capot et la porte arrière droite. On retrouve aussi le badge “Final Edition” sur l’arrière, la mention « 1 of 1969 » au niveau des montants C et enfin « Final Edition 1969 » proche des ouïes latérales.

Un habitacle spécifique

Pour célébrer dignement la fin de génération de la Mini Clubman, cette Final Edition se dote de seuils de portes spécifiques, l’appellation de la série spéciale sur la branche inférieure du volant, ce dernier est un volant sport gainé cuir Nappa. On y retrouve des sièges avant sport habillés d’une sellerie cuir Lounge MINI Yours Dark Maroon et d’un insert en tissu Piquet anthracite, d’empiècements « Final Edition » et des passepoils de couleur bleu ciel contrastants.

Sur la planche de bord on retrouve un insert à motifs cuivrés Shimmer Coopper et une baguette dans la couleur Sage Green Dark enfin du coté passager on retrouve une seconde fois l’inscription « 1 of 1969 ». En ce qui concerne l’équipement de série compris avec cette série spéciale, il faudra se référer à celui de la finition Untold Plus, il devrait donc être généreux.

1969 exemplaires dans le monde

Pour terminer de rendre un hommage à la Clubman, le chiffre de 1969 exemplaires fait référence à l’année de création de la Mini break. La France aura le droit à seulement 123 exemplaires tous vendus avec la motorisation Cooper S de 178 chevaux. Dans l’hexagone, cette édition limitée débute à 46 400€, les commandes sont déjà ouvertes.