Mini célèbre sa victoire au rallye de Monte-Carlo d’une jolie manière

Mini enrichit sa gamme sportive avec une déclinaison commémorative baptisée « 1965 Victory Edition », destinée à célébrer le triomphe historique de la Cooper au Rallye Automobile Monte-Carlo en 1965. Cette série limitée est proposée sur les versions John Cooper Works, qu’elles soient thermiques ou 100 % électriques, et se distingue par une présentation spécifique visant à renforcer leur exclusivité.

Une livrée évocatrice

Cette édition spéciale se reconnaît immédiatement à sa carrosserie habillée de la teinte Chili Red, associée à une large bande blanche courant du capot jusqu’au hayon. Les flancs arborent le numéro « 52 » en blanc, en clin d’œil direct au numéro de course victorieux en 1965. Le toit et les coques de rétroviseurs adoptent la finition Glazed White, tandis que des marquages « 1965 » apposés sur les montants C rappellent l’univers des plaques de rallye d’époque.

L’ensemble repose sur des jantes de 18 pouces spécifiques : modèles JCW Lap Spoke pour la version thermique et JCW Mastery Spoke Black pour la déclinaison électrique. Les détails les plus subtils ne sont pas oubliés, à l’image des moyeux flottants ou des bouchons de valves siglés JCW, qui participent à l’identité sportive de l’ensemble.

Cette nouvelle série s’inscrit dans la lignée des précédentes Mini R53 et R56 Monte-Carlo, elles aussi parées d’une combinaison rouge et blanche. Ces dernières se distinguaient notamment par l’ajout d’antibrouillards avant accentuant leur esprit rallye. On pourra toutefois s’interroger sur le choix des jantes retenues ici : lors d’une présentation organisée au Col du Turini par Mini France, des roues de 18 pouces issues du catalogue d’accessoires affichaient un style plus affirmé, plus en phase avec l’héritage compétition. Elles restent néanmoins disponibles en option pour les clients souhaitant accentuer le caractère de leur modèle.

Un habitacle ponctué de rappels historiques

L’ambiance intérieure prolonge ces références au passé. Les seuils de porte reçoivent une inscription « 1965 », tandis qu’un discret marquage historique figure côté conducteur. Le volant sport intègre lui aussi ce millésime commémoratif, tout comme la boîte de rangement centrale, contribuant à créer un environnement cohérent avec l’esprit de cette édition.

Des mécaniques inchangées

Sous le capot, aucune évolution technique n’est à signaler. La John Cooper Works thermique conserve son quatre-cylindres 2,0 litres turbo développant 231 ch et 380 Nm de couple, associé à une transmission automatique. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 6,1 secondes.

La variante électrique affiche pour sa part 258 ch et 350 Nm, avec un exercice du 0 à 100 km/h couvert en 5,9 secondes. Son autonomie atteint 371 kilomètres selon les données communiquées.

Les tarifs n’ont pas encore été officialisés à ce stade. L’ouverture des commandes est prévue pour mai 2026.