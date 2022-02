Michelin Pilot Sport 5: Meilleur que son prédécesseur ?

Les Michelin Pilot Sport équipent beaucoup de voitures performantes parmi lesquelles certaines ont décroché des records sur le Nurburgring. Un niveau de performance que Michelin assure avoir amélioré sur le Pilot Sport 5.

Améliorer le Pilot Sport 4 qui est reconnu par de nombreux experts comme étant l’un des meilleurs pneus du monde n’est pas une tâche simple. Pourtant il semble que les ingénieurs du manufacturier français y soient arrivés.

Plus performant

Par rapport à leur prédécesseur, ils sont plus rapides de 1,7% sur une piste mouillée, et de 1,5% sur piste sèche. Ils embarquent de nouvelles technologies issues de la compétition, la « Dynamic Response » accentue la réactivité pour une meilleure précision dans les virages et la MaxTouch Construction qui permet de repartir les charges d’accélération et de freinage, l’objectif est de maximiser la longévité.

Bande de roulement asymétrique

La bande de roulement est séparée en deux parties, l’intérieur a des rainures longitudinales pour améliorer l’écoulement de l’eau et l’extérieur possède une gomme plus rigide pour maximiser l’adhérence sur le sec.

Les Michelin Pilot Sport 5 sont déjà disponibles sur certains marchés dans des dimensions entre 17 et 20 pouces. Ils seront disponibles mondialement en début mars.