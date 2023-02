MG : le constructeur souhaite élargir ses ventes

Les constructeurs chinois de véhicules électriques souhaitent s’installer en Europe et parmi eux, MG Motors branche du groupe chinois SAIC semble bien y arriver si bien que la marque a pour objectif de dépasser les 20 000 ventes.

Une hausse de 166%

MG Motors a présenté à la presse ses résultats de l’année 2022 dans une conférence qui montre une forte augmentation. En effet, en 2022 la marque améliore ses résultats de 166% par rapport à 2021. Elle a écoulé 13 170 véhicules dans l’année tandis qu’en 2021 ce chiffre s’élève à 4 951.

Cette augmentation des ventes est bien aidée par la MG4 qui se positionne comme l’une des voitures électriques les moins chères du marché. Un modèle qui lui permet d’atteindre 0,83% de part de marché en France.

Une ambition de 20 000 ventes en 2023

La marque MG ambitionne de vendre plus de 20 000 véhicules cette année. Pour cela elle peut compter sur le succès certain de la MG4 mais aussi sur 10 nouveaux modèles qui doivent arriver avant 2025 dont un roadster sportif électrique. Elle peut aussi compter sur une augmentation significative de ses points de vente, ils sont passés de 12 à 120 en seulement un an. L’objectif est d’avoir un centre MG à moins de 40 minutes de chez soi. Pour encore augmenter la proximité avec les usagers, la marque prévoit d’avoir 180 points de vente dans son réseau d’ici la fin de cette année.