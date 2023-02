MG Cyberster : la première photo du roadster électrique

Les roadsters ont toujours été des voitures plaisir que l’on aime sortir pour aller se balader dès que le moindre rayon de soleil apparaît. Cependant, ces voitures sont motorisées par des moteurs essence qui sont jugés trop polluants et elles quittent donc au fur et à mesure les gammes des constructeurs automobiles au grand chagrin des passionnés d’automobiles. Lorsque l’on s’intéresse aux roadsters abordables, la Mazda MX-5 fait aujourd’hui cavalier seul sur un segment qui était encore disputé il y a quelques années. Toutefois, la marque MG pourrait bientôt renforcer la concurrence sur le segment des roadsters avec une grande nouveauté attendue et mais aussi redoutée.

Un roadster électrique

Le temps des roadsters anglais aux moteurs enthousiastes mais qui avaient la réputation de laisser entrer l’eau et laisser sortir l’huile est maintenant révolu. MG acteur majeur de ces roadsters se souvient de son passé glorieux avec la MG B et aimerait le faire renaître avec la Cyberster. Jusqu’ici rien de surprenant sauf que MG compte maintenant sur la fée électricité pour donner du charme au prochain roadster de la marque.

Un roadster décoiffant ?

MG n’a pour l’instant pas dévoilé d’information sur son Cyberster qui a été aperçu sans camouflage sur son site de production, une photo qui nous informe que la présentation pourrait être imminente.

Cependant MG nous avait déjà informés que le 0 à 100 km/h pourrait être expédié en moins de 3 secondes, définitivement il est bien loin le temps des roadsters anglais qui misaient plus sur leur sympathie que leur performance. Pour que le Cyberster puisse proposer une accélération si fulgurante on peut s’attendre à une puissance décoiffante, on peut aisément penser que la puissance va dépasser 500 chevaux et pourrait même s’approcher des 700 ou 800 chevaux.

Une autonomie XL ?

Si le roadster offre un gabarit XS, il pourrait bien être doté d’une autonomie XL si on en croit les déclarations de MG. En effet, la marque a déjà promis une autonomie maximale d’environ 800 km, presque le double que son best-seller électrique la MG4 qui propose jusqu’à 450 km d’autonomie. On peut se demander à quoi peut bien servir une autonomie si importante dans une voiture plaisir ? La MG Cyberster n’a pas vocation à être familiale ni même une voiture principale de foyer, une autonomie de 500 km aurait amplement suffi pour son usage. De plus, une autonomie plus faible signifie une batterie moins importante donc moins lourde mais aussi moins chère.

Ce qui nous amène à parler prix. On ne sait pas encore vous donner un ordre de grandeur pour le prix de cette MG Cyberster. Cela va fortement dépendre de sa batterie et de la puissance de ses moteurs électrique mais on peut rationnellement s’attendre à un positionnement tarifaire plus intéressant que la concurrence comme le propose déjà MG.