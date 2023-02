Mercedes-Maybach S 580 e : la première hybride rechargeable de la marque

Mercedes-Maybach est la marque d’ultraluxe de Mercedes. Ses véhicules reposent sur des bases haut de gamme de la marque à l’étoile puisqu’on remarque les limousines Mercedes Classe S, les Mercedes GLS ou encore Mercedes Classe G. Cependant Mercedes-Maybach ne proposait pour l’instant pas de motorisations hybrides rechargeables. La Mercedes-Maybach S 580 e est donc la première hybride rechargeable de la marque et elle est à découvrir sur Abcmoteur.

Encore plus de silence

Dans une limousine luxueuse comme cette Mercedes-Maybach S 580 e, on ne souhaite pas être dérangé par les bruits, que ce soit un bruit de roulement, un bruit d’air et bien sûr un bruit de moteur. La sonorité de la mécanique n’est pas signe de qualité dans ces véhicules mais plutôt d’une insonorisation trop légère. D’ailleurs on remarque que la puissance mécanique n’est pas un argument de vente puisque Rolls-Royce qui figure parmi les leaders du marché ne divulgue pas les puissances de ces véhicules.

Ainsi avec la Mercedes-Maybach S 580 e, le moteur électrique apporte du silence car la limousine Allemande est capable de rouler en tout électrique pendant une centaine de kilomètres maximum. Cela permet aussi à la Classe S par Mercedes-Maybach d’être plus écoresponsable car la marque annonce une consommation de carburant combinée en cycle WLTP comprise entre 0,8 et 1,0l/100 km et des émissions de CO2 entre 18 et 23 g/km. Cela paraît ambitieux et aucun propriétaire ou chauffeur devrait arriver à égaler ces chiffres mais ils montrent que la berline sait respecter la planète.

Une puissance généreuse

Ici, on n’est pas chez Rolls-Royce. Chez Mercedes-Maybach, on est transparent sur la puissance de ses véhicules. On apprend donc que la Mercedes-Maybach S 580 e utilise un moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres développant à lui seul 367 chevaux, dans l’absolu ce serait assez pour déplacer correctement cette limousine mais avec l’addition du moteur électrique d’une puissance de 150 chevaux, cela donne une Mercedes-Maybach S 580 e d’une puissance cumulée de 510 chevaux et 750 Nm de couple. De ce fait la limousine hybride peut atteindre 100 km/h en seulement 5,1 secondes, pas mal pour un salon roulant.