Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture : une pièce de collection proche de la Haute Couture

La Mercedes-Benz Classe S est déjà une berline d’exception, sous sa déclinaison Mercedes-Maybach elle devient subjugante par la qualité de ses matériaux et son confort. Mercedes présente à présent une version spéciale de la Mercedes-Maybach Classe S nommée Haute Voiture à considérer comme une pièce de collection inspirée de la Haute Couture.

Le summum de Mercedes limité à 150 exemplaires

Selon les mots de Gorden Wagener, Directeur du Design Mercedes-Benz Group, on apprend que « La Classe S Haute Voiture de Mercedes-Maybach ouvre un nouveau chapitre de « haute » exclusivité pour la marque. Avec une série limitée à 150 unités, cette édition spéciale reflète la philosophie de notre marque qui consiste à proposer occasionnellement des objets de collection. Ainsi, nous continuons de renforcer la position de Maybach en tant que pionnier du luxe ultime et facilitons les expériences de luxe uniques qui vont au-delà des attentes de nos clients. »

Cette série spéciale basée sur la Mercedes-Maybach S680 est donc limitée à 150 exemplaires. Tous seront numérotés de 1 à 150 avec un blason sur la console centrale. Pour la reconnaître, il suffit de regarder sa robe, une teinte bi ton lui est spécifique, bleue nautique métallisée sur la partie haute, avec un léger ton rose chatoyant sur la partie basse. Les jantes sont elles aussi peinte dans la couleur bleue nautique.

Lors de la montée à bord du véhicule, les passagers seront accueillis par un éclairage d’ambiance dynamique. En effet, des projecteurs LCD illuminent les zones d’entrée avant et arrière lorsque les portes sont ouvertes.

Habitacle de Haute Couture

Cette Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture montre son lien avec la Haute Couture dans l’habitacle. Ce dernier arbore de nombreux éléments spécifiques à cette série spéciale. Il comprend un tissu bouclé de haute qualité inspiré de la mode qui reste dans les tons de bleu, beige, or rose et or et des détails complexes dans sur la sellerie. Les consoles arborent un cuir blanc cristal, les portes et les coussins ont le même matériau tandis que les tapis de sol sont en lin et en mohair.

Le système d’infodivertissement Mercedes MBUX est adapté à cette série limitée. On y retrouve des nuages scintillants de paillettes et une variété d’accents en or rose scintillant qui soulignent l’atmosphère de défilé présente dans l’habitacle. Les menus accueillent les passagers avec une fleur magnolia et des particules scintillantes. Enfin les douze avatars présents sont sur leur 31 avec par exemple des habits de smoking ou des robes de soirée.

Enfin, summum du chic, des flûtes de champagne en or rose sont présentes dans le présentoir arrière. Cela traduit la volonté d’assortir tous les détails de la voiture afin de faire aucune faute de goût. De plus, la voiture est accompagnée d’une boîte cadeau réalisée à la main portant le blason identique à celui de la voiture mais aussi d’un modèle réduit de la voiture et d’un porte-clés exclusif. Pour conserver au mieux sa voiture, une housse spécifique portant les logos Maybach et Haute Voiture est offerte avec la voiture.

Une collection de sacs exclusive

En parallèle de la présentation de cette voiture le 12 décembre dernier lors d’un défilé du couturier Atelier Zuhra, une collection de sacs de voyage a été présentée. Cette collection de sacs est comprise de série avec la voiture mais il est aussi possible de s’en offrir un sans acheter la voiture. Ils seront commercialisés dès le début de l’année 2023 dans les boutiques physiques et en ligne Maybach Icons of Luxury.