Mercedes GLE et GLE Coupé : un discret restylage mais une modernisation technologique

Les Mercedes GLE et GLE Coupé suivent la dynamique de modernisation qu’ont déjà subie les CLA et CLA shooting break au mois de janvier dernier. En effet, la marque à l’étoile modernise le GLE et le GLE Coupé avec un léger restylage et une modernisation technologique. Découverte des changements essentiels du SUV étoilé.

Léger restylage

Le style du SUV allemand évolue par petite touche, on remarque donc une nouvelle calandre ainsi qu’un nouveau bouclier avant, les feux de jour à leds sont redessinées de même que les optiques arrières. Les projecteurs MULTIBEAM LED deviennent de série. Avec ce restylage, il en profite pour s’équiper de série de l’habillage esthétique de l’AMG Line avec la calandre diamant, les boucliers AMG ou encore les seuils de portes du préparateur de Mercedes.

Deux nouvelles teintes arrivent au catalogue avec le bleu sodalithe métallisé et le gris alpin MANUFAKTUR et deux jantes en alliage léger optimisées sur le plan aérodynamique de 19 et 20 pouces arrivent également dans les possibilités de personnalisation.

Des évolutions à bord

Dans l’habitacle, le Mercedes GLE et le GLE Coupé évoluent avec un volant en cuir de dernière génération avec des surfaces sensitives permettant de commander les écrans du véhicule. Les aérations adoptent des entourages chromés. Des nouvelles combinaisons de couleurs arrivent avec le beige catalane et le noir (GLE) mais aussi le brun bahia et le noir (GLE et GLE Coupé). Une spécificité est le rouge et le noir disponible uniquement avec GLE Coupé dans sa finition AMG Line. Enfin pour parfaire ces configurations riches, la sellerie noire est en cuir Nappa et l’insert MANUFAKTUR piano laque noir brillant à fines lignes déjà connu sur le Mercedes-Maybach GLS sont disponibles.

Ils intègrent aussi la toute dernière génération du système d’infodivertissement MBUX avec un écran tactile de 12,3 pouces. Bien évidemment ce dernier dispose de l’Apple Car Play et Android Auto mais ils deviennent sans fil. L’assistant vocal « Hey Mercedes » qui est lié au MBUX devient plus intelligent et ne réclame parfois plus la diction de « hey Mercedes » pour se déclencher.

L’électricité s’invite sous le capot

Avec ce restylage, il est l’occasion pour Mercedes de faire évoluer les motorisations des GLE et GLE Coupé. Ainsi on retrouve deux moteurs diesels et deux moteurs hybrides rechargeables.

En ce qui concerne les diesels, deux choix s’offrent à vous. Le GLE 300d est doté d’un moteur 2.0 litres de cylindrée avec une hybridation 48V lui permettant d’atteindre une puissance de 269 chevaux et un couple de 550 Nm. Les consommations annoncées sont comprises entre 6,8 et 7,7l/100km tandis que les émissions de CO2 sont comprises entre 179 et 203g/km selon la configuration. Le deuxième moteur diesel est le GLE 400d qui est doté d’un moteur 6 cylindres de 3.0 litres et toujours d’une hybridation légère 48V. Il développe alors une puissance de 367 chevaux et 750 Nm de couple. Lorsque l’on s’intéresse à sa consommation, elle est comprise entre 7,6 et 8,8l/100km alors que les rejets de CO2 sont de 199 à 226g/km.

Enfin pour les offres hybrides rechargeables, le client a le choix entre une version diesel et une version essence. Le diesel est la GLE 350 de 4Matic dotée d’un moteur de 2,0 litres et d’un moteur électrique. La puissance cumulée est de 245 chevaux pour 750 Nm de couple, l’autonomie électrique est de 89 à 102 km en raison de la batterie de 31,2 kWh. Enfin la version essence de cette motorisation hybride rechargeable est la GLE 400 e 4Matic. Son moteur est aussi un 2.0 litres accouplé à la même motorisation électrique. Sa puissance atteint 280 chevaux pour un couple de 600 Nm. L’autonomie électrique est comprise entre 92 et 105 km avec la même batterie. Des autonomies électriques assez conséquentes pour échapper au malus écologique et au malus au poids.