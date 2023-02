Mercedes et Google s’associent pour créer un système de navigation

Les constructeurs automobiles vendent de moins en moins de systèmes de navigation par GPS dans leur véhicule. En effet, la concurrence des smartphones avec des applications efficaces et mises à jour en direct rend rapidement l’option GPS d’un véhicule obsolète. D’autant plus que la réplication des smartphones avec Apple Carplay ou Android Auto est simple et intuitive, elle permet de mettre son application de navigation favorite directement sur l’écran central de son véhicule. Pour essayer de contrer cette tendance, Mercedes annonce s’associer à Google pour développer un système de navigation par GPS.

Un système de navigation basé sur les données de Google Maps

Mercedes annonce pour améliorer l’expérience d’utilisation de ses véhicules une association avec Google pour innover dans l’automobile et les technologies qui y sont associées. Cela va commencer avec une navigation basée sur les nouvelles données embarquées et les capacités de navigation de la plateforme Google Maps. Un véritable avantage car le géant du web californien dispose d’informations intéressantes sur les lieux, les informations de circulation en temps réelle ou encore le réacheminement automatique en cas de souci.

Mercedes va également utiliser les données de Google Maps pour la conduite assistée comme l’ajustement automatique de la vitesse avant les intersections, les ronds-points ou les virages.

Un déploiement progressif

Pour l’instant Mercedes va déployer le Place Details de Google dans ses véhicules permettant d’avoir des informations détaillées sur plus de 200 millions d’entreprises et lieux autour du monde. Des informations comprenant les horaires d’ouverture et les avis. La fonctionnalité Place Details est lancée pour tous les véhicules Mercedes équipés de la dernière génération de MBUX.