Mercedes EQS SUV : Le SUV 5 étoiles

Mercedes-Benz continue de développer la gamme EQ, 100% électrique. Après avoir lancé la berline EQS, le constructeur dévoile une déclinaison SUV du haut de gamme électrique.

Dimensions XL

De la place, il ne devrait pas en manquer dans ce SUV qui peut accueillir jusqu’à 7 passagers. Il mesure 5,12 mètres de long pour 1,95 mètre de large et est haut de 1,71 mètre. Une donnée permet de réaliser l’espace à bord du véhicule, c’est l’empattement qui mesure ici 3m21.

L’intérieur est donc très logeable. En effet, il dispose d’une seconde rangée de sièges coulissante pour offrir du confort même à la troisième rangée optionnelle. Le coffre est lui aussi généreux avec pour la version 5 places 645 et 2 100 litres et entre 565 et 2 020 litres pour la version 7 places. Mercedes utilise comme outil de mesure des sacs de golf, 4 peuvent être placés dans le coffre.

Design EQ

L’EQS SUV tend à devenir le fleuron électrique de Mercedes en parallèle de la berline. Il est alors logique de retrouver toutes les particularités du design des voitures EQ Mercedes. On y retrouve la calandre « black panel » avec la bande lumineuse qui rejoint les deux optiques avant. Ces projecteurs sont dotés de la technologie « Digital Light » avec 1,3 million de micromiroirs et à l’arrière le bandeau lumineux incurvé est implanté.

2,21 Gigowatts

À en regarder les fiches techniques du EQS SUV, DOC E.Brown aurait pu s’exclamer « 2,21 Gigowatts » et Marty lui aurait répondu « Mais c’est quoi un Gigowatt ? ». Dans le cas présent un Gigowatt c’est 544 chevaux électriques et 880 nm de la version EQS 580 4Matic. Avec une batterie record de 107,6kWh, l’autonomie de cette version la plus puissante est annoncée entre 507 et 613km.

Une seconde motorisation moins survoltée est disponible, la 450 + dispose d’un moteur de 360 chevaux et 568nm avec laquelle on peut espérer atteindre 660km d’autonomie. Cette version existe également en 4 roues motrices et dans ce cas l’autonomie est comparable à l’EQS 580 4Matic.

Ces deux motorisations reçoivent 4 modes de conduites DYNAMIC SELECT ECO, COMFORT, SPORT et INDIVIDUAL. Les versions 4Matic disposent d’un cinquième mode OFF-ROAD.

Technologique à vos souhaits

Les véhicules haut de gamme de Mercedes sont souvent des vitres d’expositions des dernières technologies du constructeur. Ce EQS SUV ne déroge pas à cette règle en embarquant des suspensions pneumatiques Airmatic, 4 roues directrices, le système « Energizing Air Control Plus » qui comporte un filtre HEPA pour réduire la poussière et le pollen dans l’habitacle, la navigation en réalité augmentée et le triple écran Hyperscreen MBUX est disponible en option.

En ce qui concerne le son, Mercedes fait appel à Dolby Atmos pour sonoriser à 360 degrés ce cocon. Les constructeurs communiquent de plus en plus sur les systèmes sonores installés dans leur véhicule. L’expérience est bien souvent décuplée dans l’atmosphère silencieuse d’une électrique.

Le prix de cette version SUV de l’EQS n’est pas encore dévoilé mais il devrait s’établir aux environs de 130 000€ pour l’entrée de gamme. La commercialisation débutera fin 2022.