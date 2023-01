Mercedes-Benz va lancer son réseau de chargeurs

On le sait, les voitures électriques sont de plus en plus présentes sur nos routes. Et à l’image de Tesla avec son réseau de superchargeur lancé il y a quelques années, Mercedes-Benz souhaite à présent développer ses installations. On vous explique sur Abcmoteur.

Un projet pour l’Amérique du Nord, l’Europ et la Chine

Lors du CES de Las Vegas, Mercedes-Benz a annoncé vouloir lancer en Amérique du Nord, en Europe et en Chine un réseau de superchargeurs propre à la marque. L’objectif de la marque à l’étoile est d’arriver à 10 000 installations en 2030 avec un « accès préférentiel » aux conducteurs de la marque avec la possibilité de réserver avant son arrivée. Comme pour les installations Tesla, Mercedes-Benz va ouvrir le réseau aux véhicules électriques d’autres marques.

En association avec un industriel du secteur ?

Mercedes-Benz aide déjà Ionity à se développer plus rapidement pour faire concurrence à Tesla. Cependant pour ce projet lié à Mercedes-Benz, ce sera MN8 Energy qui va aider Mercedes-Benz en Amérique du Nord. Pour l’Europe, le constructeur n’a encore rien confirmé mais on sait que les stations comporteront entre 4 à 12 superchargeurs d’une puissance jusqu’à 350 kW. La fonction Plug and Charge sera présente pour les clients Mercedes permettant de brancher sa voiture sans identification manuelle requise.