Mercedes-Benz GLC Coupé (2023) : passage par le lifting

Mercedes-Benz a présenté il y a quelque temps le Mercedes-Benz GLE Coupé restylé, il est donc normal de voir son petit frère GLC Coupé suivre la même dynamique avec un facelift toujours discret. Tout ce qu’il faut savoir du nouveau GLC Coupé avec Abcmoteur

Peu de choses changent en apparence

Il sera difficile de distinguer le GLC Coupé avant et après restylage pour les personnes qui ne sont pas avisés. En effet, la marque à l’étoile a revu les optiques avant, le bouclier avant et la face arrière mais ces changements sont très discrets. Les changements s’opèrent dans des éléments difficiles à remarquer à l’œil nu avec des dimensions différentes, il mesure maintenant 4m76 soit 3,1cm de plus, il est aussi plus haut de 5mm tandis que ses voies sont élargies.

Son coefficient de traîné diminue de 0,30 à 0,27, ce qui le rend plus aérodynamique. Cela devrait l’aider à moins consommer. De plus son coffre grandi atteignant 545 litres pour la motorisation micro-hybride et 390 litres pour les motorisations hybrides rechargeables.

Uniquement des motorisations électrifiées

Mercedes profite de ce restylage pour apporter des nouveautés sous le capot du GLC Coupé. Effectivement, les clients ont maintenant uniquement le choix entre des motorisations électrifiées utilisant au choix de l’essence ou du diesel.

Ainsi la gamme débute par la motorisation 220 d 4MATIC qui utilise un moteur diesel de 2.0 litres développant 197 chevaux et 440 Nm de couple. Il est aidé par un moteur électrique 48V permettant de donner un coup de boost de 23 chevaux. Cette électrification légère lui permet de réduire ses consommations et émissions de CO2, 5,1 et 5,8 l/100 km pour 135 et 152 g/km.

La gamme se compose ensuite de motorisations hybrides rechargeables avec deux déclinaisons essence et une déclinaison diesel. On retrouve donc la 300 e 4MATIC qui utilise un moteur essence de 2.0 litres développant 204 chevaux et 320 Nm de couple, il est aidé par un moteur électrique de 100 kW. Cette motorisation développe la puissance combinée de 313 chevaux et 550 Nm de couple. Cette version hybride plug-in est équipée d’une batterie de 31,2 kWH permettant une autonomie électrique jusqu’à 131 km.

L’autre motorisation hybride rechargeable essence 400 e 4MATIC utilise un moteur essence de 2.0 litres développant cette fois-ci 252 chevaux et 400 Nm de couple. Il est en association avec la même partie électrique, ce qui lui permet une puissance cumulée de 381 chevaux et 650 Nm de coule. En ce qui concerne l’autonomie électrique, elle est comparable aux 130 km cités précédemment.

Enfin la dernière motorisation est hybride rechargeable fonctionnant au diesel, la 300 de 4MATIC. Elle utilise le moteur thermique de la 220 d 4MATIC de 197 chevaux mais avec le moteur électrique et la batterie de 31,2 kWh. Cela porte sa puissance combinée à 335 chevaux et 750 Nm de couple. L’autonomie électrique espérée est de 131 km.

Un habitacle moderne et le plein d’aides à la conduite

Dans cet habitacle Mercedes-Benz installe deux écrans de 12,3 pouces pour le combiné d’instrumentation, alors qu’un écran central tactile de 11,9 pouces sert au MBUX. Au-delà de ces équipements, Mercedes-Benz dote le GLC Coupé de nombreuses aides à la conduite permettant de rendre le véhicule plus sûr. On y retrouve donc l’aide à la distance active Distronic, la caméra Surround View à 360 degrés pour les manœuvres, le « capot transparent » qui permet de voir ce qui se trouve juste devant la voiture.

Mercedes-Benz n’a pas encore annoncé le prix de cette nouvelle version du GLC Coupé, cependant on sait qu’il doit arriver en France au troisième trimestre de cette année.