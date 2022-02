Mercedes-Benz EQE: Les versions AMG ont pris un sacré coup de jus

Mercedes-Benz développe une gamme électrique, après EQC et l’EQS, le constructeur de Stuttgart avait lancé la berline EQE qui se voit aujourd’hui décliné en deux versions AMG promettantes, la EQE 43 4Matic et la EQE 53 4Matic+.

Mécanique AMG

Les moteurs de ces deux versions sont développés par AMG, elles disposent de deux moteurs synchrones à aimants permanents sur l’essieu avant et arrière. La EQE 53 4Matic + dispose d’un moteur avec des bobinages et des tôles adaptés, des courants plus élevés et un inverseur spécifique, cela lui permet d’atteindre des vitesses de rotations plus élevées et donc plus de performances. La plus puissante développe 687 chevaux et 1020nm de couple dans sa version Pack AMG DYNAMIC PLUS. La version AMG 43 de l’EQE affiche, elle, 476 chevaux et 858nm. Afin de répondre aux besoins exigeants des clients souhaitant des performances sérieuses, le refroidissement de ces moteurs est accru, cela permet des manœuvres d’accélérations répétées avec des performances élevées et constantes. Mercedes a développé une « lance à eau » située dans l’arbre du rotor pour le refroidir mais aussi des nervures spéciales sur le stator, un échangeur thermique d’huile de boite de vitesses, cette huile est préchauffée lors d’un démarrage à froid pour garantir son efficacité.

Batterie 90,6kWh

Ces deux modèles AMG sont équipés d’une batterie haute tension de 328V lithium-ion d’une teneur de charge utile de 90,6kWh. Différents modes de conduites permettent une gestion de la batterie selon les besoins, les modes Sport et Sport + accentuent les performances et les accélérations et le mode Confort privilégie l’autonomie. Le système de gestion des batteries sera mis à jour tout au long de la vie du véhicule. La EQE 53 4Matic + dispose d’un faisceau de câbles spécifique à AMG, adapté à ses performances. Ces batteries disposent d’un certificat assurant une validité de 10ans ou 250 000Km.

Charge rapide

Cette nouvelle génération de batterie permet des temps de recharges plus courts selon Mercedes-Benz, ces deux versions AMG pourront être rechargées sur des bornes en courant continu de 170kW et pouvant ainsi récupérer jusqu’à 180km d’autonomie en 15 minutes. Elle est aussi bien évidemment compatible avec le courant alternatif en 11 (ou 22kW en option).

La gestion du refroidissement de la batterie permettra d’accélérer les recharges en optimisant la température pour atteindre la plus propice. Ainsi ces EQE AMG pourront refroidir leur batterie ou au contraire les chauffer avant votre rechargement. Le véhicule dispose aussi de la fonction d’interruption de charge pour être chargé au moment où l’électricité est la moins coûteuse, acheter une AMG ne signifie pas ne pas faire attention à son argent !

Transmission intégrale

Avoir deux moteurs, un sur chaque essieu présente l’avantage d’offrir à cette berline électrique AMG une transmission intégrale entièrement variable AMG Performance 4MATIC (EQE 43) ou 4MATIC + (EQE 53) de série. Le système reparti en perméance le couple vers l’essieu et la roue qui en a le plus besoin. Par rapport à une transmission intégrale classique, le système est plus réactif, le couple est contrôlé 160 fois par seconde et ajusté si nécessaire. La répartition de la puissance est adaptée selon le mode de conduite pour modifier le comportement de ces AMG EQE.

Performances de premier ordre

En ce qui concerne la version AMG 43 4Matic, elle annonce un 0 à 100km/h en 4,2 secondes et une vitesse maximale de 210km/h. L’autonomie annoncée est entre 462 et 533km.

La version AMG 53 4Matic + est plus rapide en affichant au mieux avec le pack AMG DYNAMIC PLUS un 0 à 100km/h en 3,3 secondes et une vitesse maximale de 240km/h. L’autonomie est comprise entre 444 et 518km.

Suspension technologique

La suspension de ces versions reprend le système RIDE CONTROL + AMG avec suspension pneumatique et amortissement réglable adaptatif. Les essieux et ce système correspondent dans les grandes lignes à ceux des Mercedes EQS et AMG GT mais son réglage est spécifique. Les paliers qui relient le berceau à la caisse sont 50% plus rigides pour offrir un contact plus direct avec la route. Les ingénieurs d’AMG ont augmenté l’amplitude entre sportivité et confort, notamment en accentuant l’écart entre les courbes caractéristiques minimales et maximales de l’amortissement. Afin de réduire la consommation, cette suspension s’avère utile car elle baisse la garde au sol du véhicule avec un abaissement à partir de 120km/h.

Afin d’augmenter l’agilité de cette grande berline de presque 5m, les roues arrière sont directrices avec un angle maximal de 3,6 degrés. En dessous de 60km/h les roues braquent dans le sens opposé aux roues avant et au-dessus de 60km/h elles tournent dans le même sens.

Modes de conduite adaptés

Les modes de conduite de ces EQE AMG sont adaptés à différentes situations, 5 modes sont disponibles « Verglas », « Comfort », « Sport », « Sport + » et « Individual ». Certains comme le mode « Verglas » bride la puissance de la voiture afin de la rendre plus facile sa conduite, dans cet exemple, la puissance est amputé de 50% de ses chevaux. L’AMG SOUND EXPERIENCE vient enrichir l’expérience de conduite avec des tonalités différentes dans l’habitacle selon le mode sélectionné. Sur la version la plus performante, la EQE 53 4Matic + un launch control avec une fonction boost sont inclus et permettent de délivrer 110% des 687 chevaux.

Design sportif

La calandre noire est spécifique aux versions AMG avec l’étoile et les logos AMG intégrés. Les phares DIGITAL LIGHT de série disposent d’une signature lumineuse spécifique à l’AMG. Le pare-chocs avant est spécifique tout comme, les passages d’air, les bas de caisse, le diffuseur arrière. L’aérodynamisme est optimisé, notamment avec les jantes de ces versions AMG.

À l’intérieur l’ADN sportif se fait aussi sentir notamment avec le revêtement spécial des sièges en similicuir ARTICO avec microfibre MICROCUT ainsi que des surpiqûres rouges, la sellerie en cuir nappa est une option. Des plaques AMG sont disposées dans l’habitacle et le logo AMG est sur l’appuie-tête avant. Le volant est en cuir nappa, avec un méplat et est perforé au niveau de palettes. Ces palettes servent à contrôler le freinage régénératif paramétrable sur trois niveaux.

Cet habitacle peut être agrémenté de l’écran MBUX incurvé qui s’étend d’un montant à l’autre. Il permet au passager de pouvoir profiter d’un contenu de divertissement sans gêner la concentration du conducteur. Cet écran embarque sur les versions AMG un nouvel outil affichant les performances du véhicule sur plus de 80 données du véhicule, ce qui permet par exemple d’afficher vos temps au tour sur circuit.