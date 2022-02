Mercedes-Benz Classe E: suspension du carnet de commande

La crise des semi-conducteurs frappe encore. Ce qui pousse Mercedes-Benz à suspendre la prise de commandes pour sa berline classe E comme le 4×4 Classe G auparavant.

La raison ?

Évidemment, la raison est cette satanée crise des semi-conducteurs qui chamboulent la production automobile depuis maintenant des mois. Les délais de livraisons sont maintenant compris à 6 mois voir plus d’un an dans les pires situations. Ce qui pousse aujourd’hui la marque à l’étoile à interrompre les commandes de certains modèles comme la Classe E et le G qui n’arrivent plus à être livrés dans des délais respectables. Néanmoins cela ne veut pas dire que la production des modèles est à l’arrêt.

Une solution ?

Si vous trouvez un véhicule en stock correspondant à vos critères, il ne vaudrait mieux pas hésiter. Pourquoi pas en faisant une ou deux concessions sur des éléments de configuration. Mercedes-Benz ne sait pas jusqu’à quand cette interruption aura lieu. Il est à noter que cette interruption ne concerne pas pour l’instant le marché français, il est donc encore possible en France de passer commande d’un modèle neuf, la question est pour combien de temps encore ?

En Allemagne, le pays concerné par cette mesure, le break classe E reste toutefois disponible à la commande.

Certains constructeurs choisissent de réduire la gamme afin de « standardiser » la production et donc être moins dépendant des délais d’approvisionnement en semi-conducteurs. C’est ce que vient d’annoncer Volkswagen avec l’ID.4. Concernant Tesla, ce sont des options qui sont supprimées afin de réduire les délais.

Pourquoi la Classe E et le G ?

La raison est rationnelle, avec les normes et contraintes imposées sur les constructeurs par l’Union Européenne, les constructeurs privilégient la production de modèles à faibles émissions. Il est plus facile à ce jour de vendre des modèles à faibles émissions de CO2, le choix est donc de sacrifier des modèles plus polluants comme le G.