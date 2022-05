Mercedes-Benz Classe E Night Edition : série spéciale pour l’été

Mercedes-Benz lance une série spéciale Night Edition pour ses Classe E en coupé et cabriolet. L’occasion de s’offrir une voiture plaisir basée sur la finition AMG Line avant l’été.

Cette édition spéciale Night Edition reçoit la calandre à picots, des badges spécifiques sur les ailes ainsi que des inserts noirs et des jantes AMG 18 pouces de la même couleur. L’intérieur reçoit un cuir synthétique sur le tableau de bord et des sièges chauffants en microfibres et cuir synthétique. Mercedes nous informe que des selleries en cuir ou cuir nappa qui sont disponibles en option. L’intérieur est revêtu de bois, du frêne noir ainsi qu’une finition aluminium foncé.

Cette série spéciale sera proposée au mois de juillet. Ce pack sera proposé pour un surcoût entre 5295 et 9222 euros selon la carrosserie choisie.