Mercedes-Benz CLA 2023 : des évolutions sur les motorisations et les équipements

Lancées depuis 4 ans, les secondes générations de la Mercedes-Benz CLA et de la Mercedes-Benz CLA Shooting Break reçoivent un restylage. Mercedes-Benz annonce une évolution technologique et un équipement de série enrichie de leur berline compacte coupée et de leur break compact. Découverte des nouveautés réservées aux Mercedes-Benz CLA et Mercedes-Benz CLA Shooting Break sur Abcmoteur.

Léger lifting

Avec ce restylage, Mercedes-Benz profite pour faire évoluer le style des CLA et CLA Shooting Break. On remarque une jupe avant redessinée, elle est surmontée d’une calandre avec un motif en étoile ainsi qu’un nouveau diffuseur arrière. On peut aussi noter les graphismes des optiques à LED High Performance qui se modernise et ces derniers deviennent de série. Les jantes de série sont de 17 pouces avec un design à 5 branches en argent vanadium ou un autre design à cinq doubles branches en noir brillant avec finition brillante. En option, les jantes peuvent aller jusqu’à 19 pouces.

Ce restylage marque aussi l’arrivée au catalogue de deux nouvelles teintes. Le bleu hyper est réservé à la CLA tandis que le bleu spectral peut être choisi pour la CLA et la CLA Shooting Break.

Coup de jus sur les motorisations

Toutes les motorisations essence de ces Mercedes-Benz CLA et CLA Shooting Break sont électrifiées. Tous les blocs thermiques sont des 4 cylindres associés à une boîte de vitesses automatique à 7 rapports. Les Mild Hybrid (CLA 180 et CLA 200) bénéficient d’une électrification permettant les démarrages en électrique et de favoriser les roues libres. Ils bénéficient aussi de la puissance de l’électricité pour épauler le moteur thermique dans les accélérations. Les puissances proposées par ces motorisations oscillent entre 136 et 163 chevaux pour une consommation annoncée de 5,9 à 6,5l/100 km tandis que les rejets de CO2 sont de 133 à 147 g/km de CO2.

Une motorisation hybride rechargeable est disponible au catalogue (CLA 250e), celle-ci est marquée par les évolutions avec une batterie plus grande qui atteint alors que le moteur obtient une puissance de 80 kW. 3 possibilités de recharge sont proposées avec une recharge en 3,7 kW mais aussi en courant alternatif et jusqu’à 11 kW et à présent en courant continue jusqu’à 22 kW, ce qui lui permet une charge de 10 à 80% en 25 minutes. Au chapitre des performances, cette motorisation 250e propose 218 chevaux avec une autonomie électrique comprise entre 68 et 82 km.

Trois moteurs diesel sont également disponibles, 180d, 200d, 220d pour des puissances comprises entre 116 chevaux et 190 chevaux. Les consommations sont comprises entre 4,9 et 5,5l/100km et des émissions de CO2 entre 129 et 145 g/km.

Un habitacle en évolution

L’habitacle reçoit maintenant un double écran avec une dalle de 7 pouces pour les instruments de conduite et 10,25 pouces pour l’écran d’infodivertissement. En option les deux écrans peuvent avoir une taille de 10,25 pouces. Ils embarquent le système d’infodivertissement de Mercedes-Benz nommé MBUX compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. En option, ce système peut être relié au système audio surround Burmester qui est maintenant Dolby Atmos.

Les sièges confort sont de série avec une sellerie qui est faite d’une combinaison de cuir synthétique ARTICO et de tissu gaufré de couleur noire. Ce tissu est fait à partir de 100% de matières recyclés.

L’équipement de série évolue avec l’assistant de feux de route, la caméra de recul et le pack USB mais aussi un volant cuir et les phares avant à LED. Dès la finition Progressive, les Pack Stationnement et Pack rétroviseurs sont compris. De plus, le hayon EASY-PACK est présent pour la CLA Shooting Brake.