Mercedes-AMG S 63 E Performance : du luxe, des chevaux et des watts

La Mercedes-AMG S 63 a déjà la réputation d’être un TGV première classe tant ces passagers peuvent voyager vite et en tout confort. Le constructeur Allemand la dote maintenant d’une version hybride haute performance avec des technologies dérivées de la F1.

Le meilleur de deux mondes

Cette Mercedes-AMG S 63 E Performance reçoit toujours son V8 4.0 litres biturbo. Un moteur aux performances exceptionnelles mais qui associée à la motorisation électrique et aux batteries AMG HPB 150 devient démoniaque. En effet, la puissance cumulée à de quoi faire rougir une hypercar car la Mercedes-AMG S 63 E Performance annonce une puissance de 802 chevaux et un couple de 1 430 Nm ! Un moteur à une force colossal. Une force assez puissante pour déplacer votre maison ou vous servir de locomotive.

L’accélération de 0 à 100 km/h est effectuée en 3,3 secondes tandis que la vitesse maximale est limitée à 290 km/h. Largement suffisant pour concurrencer le TGV.

Ce moteur électrique positionné sur l’essieu arrière propose une puissance de 190 chevaux et est capable en association avec la batterie de 13,1kWh d’effectuer 33km en tout électrique. Il est relié lui aussi à une boîte de vitesses à 2 vitesses tandis que le V8 est relié à une boîte 9 vitesses. Enfin pour lui assurer une performance optimale, Mercedes-AMG a doté la batterie de 30 litres de liquide de refroidissement, elle opère à sa température optimale de 45 degrés en moyenne.

Design expressif

La Mercedes-AMG S 63 E Performance se reconnaît également par son design qui souligne cette sportivité accrue. Pour la toute première fois la Mercedes-Benz Classe S porte une calandre AMG Panaméricana qui est présente sur le reste de la gamme Mercedes-AMG. On y retrouve aussi une grande étoile qui remplace celle qui trône habituellement sur le capot, cette dernière est remplacée par un blason AMG.

Le style sert aussi la performance avec la jupe avant nommée « jet wing » qui, largement ajourée, permet de guider le flux d’air vers la mécanique suralimentée. L’arrière est lui aussi plus sportif avec un diffuseur qui comprend les sorties d’échappements spécifiques à AMG. Enfin sur le côté de la voiture, on remarque des jantes de 21 pouces en aluminium forgé et des bas de caisses spécifiques.

Le raffinement à l’intérieur

La Mercedes-Benz Classe S tient à sa réputation de berline luxueuse même dans cette version Mercedes-AMG S 63 E Performance. Les sièges ont un design AMG spécifique. Différents coloris de cuir Nappa avec le logo AMG sur l’appui tête sont disponibles au catalogue exclusif de cette version E Performance. Cette version compte 4 places avec des sièges arrière individuels et multifonctions pour toujours plus de confort. Enfin, elle est dotée de nombreux inserts AMG pour ne pas oublier le caractère fougueux de cette voiture.

Pas de malus écologique

Bien que cette voiture soit surpuissante et équipé d’un V8, ses consommations et émissions de CO2 restent maîtrisées. Mercedes annonce 4,4l/100km et 100g/km de CO2, elle échappe au malus écologique. En revanche pour le malus au poids c’est raté. En raison de son poids de 2595 kg et d’une autonomie électrique de 33 km (inférieur aux 50 km nécessaires à l’exonération). Elle ne peut y échapper, le prix du kilo dépassant 1 800 kg vous coûtera 10€.