Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Final Edition : un baround d’honneur

Commercialisée depuis 2016, la Mercedes-AMG E 63 S serait sur sa fin de carrière. L’occasion pour Mercedes de dévoiler la E 63 S 4Matic + Final Edition, afin de célébrer la fin de vie de la cinquième génération de Classe E.

Style exclusif

Cette série d’honneur est disponible dans son coloris Gris Graphite Magno avec des jantes AMG de 20 pouces peintes dans un traitement naturel brillant qui se retrouve aussi sur les badges AMG et les stickers sur les flancs. Le pack Sport Black AMG équipé cette super berline qui revêt un traitement noir brillant sur le splitter avant, les ailes, la jupe arrière et le contour des vitrages et les rétroviseurs. Elle reçoit également des vitres arrière teintes à isolation thermique. Enfin pour bien distinguer cette version spéciale, les sorties d’échappement deviennent trapézoïdales dans une finition noire chromée.

Habitacle sportif

Mercedes-AMG donne de série les sièges performances sur cette version d’hommage, ces derniers sont réglables électriquement et chauffants. Leur revêtement est en cuir nappa gris et noir. La planche de bord reçoit des inserts carbones tandis que le volant est lui aussi en cuir Nappa mêlant de la microfibre Dinamica et des surpiqûres jaunes. Les seuils de portes s’illuminent de cette dernière couleur.

Pour s’offrir cette ultime version de la berline Classe E au V8 4,0 litres biturbo de 612 chevaux et 850 Nm de couple, il faudra compter un supplément de 15 000€ s’ajoutant au tarif de 139 250€ pour la version de « base ». Le prix de l’exclusivité pour une série limitée Final Edition programmée à 499 exemplaires de berlines et autant de breaks.