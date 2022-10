La nouvelle Mercedes-AMG C 63 S chamboule les codes des sportives de la marque à l’étoile avec une motorisation controversée. Toutefois Mercedes-AMG lui offre une nouvelle série spéciale F1 Edition.

Livrée spécifique

Cette série spéciale s’inspire de la Formule 1 et de l’engagement du constructeur dans la catégorie reine des monoplaces. La teinte de la carrosserie est Manufaktur gris alpin avec des bas de caisse recouvert d’une bande décorative dégradée allant du gris foncé au noir intégrant un logo AMG ainsi qu’un liseré rouge. Les jantes de 20 pouces sont forgées et adoptent un liseré rouge. Son aspect sportif et agressif est accentué par le Pack Aérodynamique AMG qui améliore la tenue de route à grande vitesse. On y retrouve donc un splitter avant plus important, un diffuseur supplémentaire, une lame sur les bas de caisse et un spoiler de malle de coffre uniquement sur la version berline.

Le pack Sport Black AMG I et II apportent des éléments noirs à la voiture qui s’applique sur le Pack Aérodynamique AMG et aux rétroviseurs extérieurs et aux contours de fenêtres de la Mercedes-AMG C63 S E Performance F1 Edtion. Des éléments sont en chrome noir comme le spoiler arrière ou les sorties d’échappements.

Habitacle en accord avec l’extérieur

L’habitacle reprend les couleurs noires et rouges avec une sellerie Performance AMG en cuir nappa noir et des surpiqûres rouges. Elle comporte le logo AMG en relief sur les appuis têtes. Les ceintures rouges sont aussi livrées avec la voiture. Le volant Performance AMG mêle du cuir nappa, de la microfibre DINAMICA avec des surpiqûres rouges également. Les seuils de porte AMG sont rétroéclairés en rouge et viennent compléter cet habitacle exclusif à cette Mercedes-AMG C63 S E Performance F1 Edtion.

Hausse des performances ?

Si cette nouvelle génération de la Mercedes-AMG C63 S laisse son V8, 2022 oblige, pour un 4 cylindres turbo hybride rechargeable. Bien que cette mécanique soit beaucoup plus petite, elle est toujours plus puissante que les V8 anciennement connus sur la berline sportive. La puissance est alors de 680 chevaux et 1 020 Nm de couple. En association avec la boîte 9 vitesses Speedshift MCT AMG et une transmission 4 Matic+. Elle offre donc des performances de premier plan avec un 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et une vitesse de pointe de 280 km/h (270 km/h pour le break).

Cette série spéciale, Mercedes-AMG C63 S E Performance F1 Edtion est livrée avec une housse de protection intérieure spécifique et sera disponible en berline et en break pour une durée d’un an à partir de la date des premières ventes de la Mercedes-AMG C63 S. Son prix n’est pour l’instant pas communiqué.