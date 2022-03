Mazda CX-60 : le premier hybride rechargeable de Mazda

Le Mazda CX-60 est le nouveau grand SUV de la marque nippone. Ce PHEV est le premier hybride rechargeable de la marque d’Hiroshima.

Style Mazda

Si vous êtes habitué des dernières productions stylistiques de Mazda, vous n’êtes pas dépaysé par ce CX-60. En effet, il reprend une bonne partie du style épuré de la marque. Les projecteurs avant qui s’étendent jusqu’à la calandre distinctive des Mazda, les volumes du véhicule ou encore la ligne de toit légèrement fuyante sont des éléments qui permettent de lier ce CX-60 au reste de la gamme. Un style qui se veut épuré mais aussi dynamique à l’image de ce que l’on retrouve sous son capot.

Hybride de 327 chevaux

Il devrait avoir du punch chez le Mazda CX-60, il combine une motorisation hybride rechargeable qui envoie sa puissance aux roues arrière, c’est donc un SUV propulsion. cet hybride associe un moteur essence Skyactiv-G 4 cylindres cubant plutôt gros avec 2,5 litres de cylindrés avec un moteur électrique de 100kW. Un ensemble qui donne 327 chevaux et 500nm de couple, ce qui lui permet de passer de 0 à 100km/h en seulement 5,8 secondes.

La batterie 355 V à une capacité de 17,8kWh, elle lui donne une autonomie électrique de 63km. la boîte de vitesses automatique se compose de 8 rapports. Mazda annonce une consommation en cycle mixte WLTP de 1,5l/100km et 33 g/km de CO2.

Quatre niveaux de finition

Prime-Line, Exclusive-Line, Homura et Takumi. Dans sa version la plus haut de gamme, le CX-60 se voit assemblée de matériaux flatteurs et nobles avec du bois d’érable, du cuir nappa, des textiles japonais ou des inserts chromés.



Le premier SUV hybride rechargeable de Mazda sera disponible à partir de septembre prochain, à des tarifs compris entre 52 000€ et ne dépassant pas 70 000€.