Mazda CX-60 : à contre courant des autres, il propose un diesel

Mazda est plus connu dans le monde automobile pour le succès de la MX-5 mais aussi pour ses moteurs rotatifs aujourd’hui arrêtés que pour ses SUV diesel. Toutefois,le constructeur Japonais décide à contre-courant des autres constructeurs concurrents de proposer un CX-60 doté d’un nouveau moteur diesel. Découverte de cette nouvelle motorisation sur Abcmoteur.

Motorisation inédite

Si à son lancement le CX-60 disposait d’une motorisation essence ou hybride rechargeable. Les Japonais ont décidé de lui offrir une nouvelle motorisation diesel alors que ce carburant n’a plus le vent en poupe en raison des futures interdictions dans les ZFE. Toutefois Mazda y croit et lance une motorisation unique dans sa gamme, un diesel hybride.

C’est en plus un six cylindres en ligne de 3,3 litres qui se glisse sous le capot du CX-60 en position longitudinal développant au choix deux puissances chacun avec une transmission Mazda i-Activ AWD intégrale. La première propose 200 chevaux et annonce une consommation de 4,9l/100km pour 127 g/km de CO2 et la deuxième annonce 254 chevaux, cette dernière est capable d’effectuer le 0 à 100km/h en 7,4 secondes et pour une consommation déclarée à 5,3l/100km pour 137 g/km de CO2. Des chiffres de consommations très bas en comparaison de la cylindrée du moteur, ils sont atteints grâce à une hybridation légère.

Hybridation légère

Si la consommation peut se vanter d’être proche de 5l/100km, c’est par l’apport d’une hybridation légère venant aider ce moteur six cylindres diesel. La M Hybrid Boost 48 Volt repose sur un alterno-démarreur qui se recharge lors des freinages et décélérations. C’est alors cet alterno-démarreur qui vient aider le moteur thermique dans ses phases d’accélération et de démarrages afin de réduire la consommation. En effet, les pics de consommation d’un véhicule sont atteints dans ses moments précis.

De plus, en raison de cette hybridation Mazda annonce une capacité de remorquage de 2 500kg grâce à un couple élève. Si ce dernier n’est pas précisé, il ne serait pas délirant de l’estimer entre 500 et 600 Nm.

Commercialisation

Cette nouvelle motorisation devrait arriver dans la gamme Mazda CX-60 au mois de janvier prochain. Le prix n’est pour l’instant pas communiqué.