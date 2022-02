Mazda 2 hybrid: Les prix de la citadine

Afin de réduire la moyenne d’émission de CO2 de sa gamme, Mazda a collaboré avec Toyota en reprenant comme base pour la Mazda 2 hybrid la célèbre Toyota Yaris Hybride. Cette nouvelle citadine japonaise hybride sera également produite dans le Nord de la France à Valenciennes.

Prix d’entrée 21 500€

Ce tarif de 21 500€ commence par la finition d’entrée de gamme Pure qui comprend comme souvent chez les constructeurs japonais, un équipement fourni dès le premier prix. On retrouve donc de série avec cette finition le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au freinage en mode urbain avec reconnaissance des piétons, l’allumage automatique des feux, la climatisation automatique et l’écran 7 pouces AndroidAuto et Apple CarPlay

Suite la version Agile proposée à 23 600€, Mazda y ajoute des jantes 15 pouces, l’ouverture et la fermeture intelligente des portes, l’écran 8 pouces ainsi que le système audio à 6 haut-parleurs et enfin les sièges avant et le volant chauffants.

Le haut de gamme est représenté par la version Sélect à partir de 26 500€, le constructeur la dote de jantes 16 pouces, une sellerie en tissu noir et en similicuir, des sièges avant sport, d’un chargeur de téléphone à induction, une climatisation automatique bi-zone, un affichage tête haute sur le pare-brise et enfin un détecteur d’angle mort.

Cette Mazda 2 hybrid sera commercialisée au printemps prochain, elle se laissera découvrir en concession dès mars prochain. Proposée légèrement moins chère que sa très proche cousine la Toyota Yaris Hybride (21 950€), la 2 pourrait être un succès pour Mazda.

Finitions Prix Pure 21 500€ Agile 23 600€ Select 26 500€