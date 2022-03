Maserati Grecale (2022) : découverte du second SUV au trident

Les SUV sont à la mode et ce n’est pas une nouveauté, les constructeurs les plus prestigieux s’y sont mis. Maserati a déjà dans sa gamme le Levante qui va bientôt se voir épaulé par le Grecale. On découvre ensemble ce nouveau modèle italien.

Des airs de SUV coupé

Le Grecale qui évoque vent méditerranéen fort de secteur nord-est a des airs de coupé. Cela se voit avec sa lunette arrière plongeante. Un SUV qui revendique un look dynamique et intemporel selon Maserati. Il a des phares avant au dessin de MC20 et des feux arrière boomerang inspirées de la 3200 GT. Le capot est nervuré et domine une grande calandre où trône fièrement le trident.

En version Trofeo, ce SUV se voit plus agressif avec 4 sorties d’échappements et des pare-chocs spécifiques. Ce Grecale sait garder une pointe de sensualité italienne malgré ses grosses dimensions de 4,846 mètres de long, 2,163 mètres de large et haut de 1,670 mètre.

Mécanique digne du blason ?

Les versions GT et Modena du Grecale sont équipées d’un 4 cylindres 2,0l turbo à hybridation légère de 48V si sur la fiche cela ne fait pas rêver sous le capot d’une Maserati, il faut attendre de voir les chiffres. En effet, le Grecale affiche ainsi 330 chevaux en GT et 300 chevaux en Modena. La valeur de couple reste fixe entre les deux puissances pour afficher 450nm. Une mécanique puissante qui lui permet selon son constructeur d’abattre le 0 à 100 km/h entre 5,6 et 5,3 secondes, la vitesse de pointe est fixée a 240km/h.

Pour ceux qui voudraient plus de performances, Maserati propose de l’équiper du moteur de sa supercar la MC20. Un V6 3,0l bi turbos de 530 chevaux et 620nm. Une mécanique qui permet à la version Trofeo d’abattre le 0 à 100km/h en seulement 3,8 secondes et d’atteindre 285km/h.

Intérieur à la pointe de la technologie ?

À l’intérieur de ce Maserati Grecale exit les boutons encore présent en masse chez le constructeur italien. Quatre écrans sont embarqués dans cet habitacle, l’instrumentation, le système de 12,3 pouces Maserati Intelligent Asssistant, un écran plus bas de 8,8 pouces et enfin tradition oblige une horloge qui devient maintenant digitale et intègre le système de commande vocale.

Le constructeur de Modene assure avoir utilisé des matériaux nobles et insiste sur le fait d’avoir créé une ambiance lounge à l’intérieur. Sur la version entrée et celle milieu de gamme le cuir sera privilégié y compris sur la planche de bord tandis que sur le puissant Trofeo ce sera la fibre de carbone.

Une présentation du nouveau modèle Maserati qui ne dévoile pas pour l’instant son prix. Néanmoins sa commercialisation est bien prévue pour cette année.